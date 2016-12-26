20:14 28 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Николай Медвенский
© Sputnik.

Погибший в крушении Ту-154 журналист участвовал в горной экспедиции в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)
19421

Среди погибших журналистов при крушении самолета над Черным морем оператор телеканала "Звезда" Александр Суранов. С ним лично был знаком военный историк Николай Медвенский. В июне 2013 года они вместе принимали участие в экспедиции к Гудаутскому перевалу, посвященной 70-летию окончанию битвы за Кавказ.

"Это был очень веселый и отзывчивый человек. Участники экспедиции все это прекрасно помнят. Мы вчера созванивались, вспоминали о нем. Ради удачного кадра Александр вместе со штативом и камерой мог залезть в бурлящий горный поток, причем абсолютно без страховки. Он мог пробраться по такой козьей тропе, где местные ходоки пытались его остановить. Но он говорил: "Нет ребята, я работаю", — вспоминает Николай Медвенский. 

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (59)

По теме

МЧС: водолазы обнаружили фюзеляж потерпевшего крушение Ту-154
МЧС Абхазии: поиски обломков российского самолета пока безрезультатны
Водолазы будут работать на глубине до 300 м для поиска Ту-154
Беслан Квициния о дружбе с Халиловым: он любил работать на земле

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фестиваль Хибла Герзмава приглашает
Удавы и подземные жители: культурная Абхазия в 2016 году
Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли
Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia