"Это был очень веселый и отзывчивый человек. Участники экспедиции все это прекрасно помнят. Мы вчера созванивались, вспоминали о нем. Ради удачного кадра Александр вместе со штативом и камерой мог залезть в бурлящий горный поток, причем абсолютно без страховки. Он мог пробраться по такой козьей тропе, где местные ходоки пытались его остановить. Но он говорил: "Нет ребята, я работаю", — вспоминает Николай Медвенский.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

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