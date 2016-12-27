СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Несмотря на преднамеренную эскалацию политической обстановки, народ Абхазии проявил ярчайший пример мудрости и ответственности за страну и ее будущее, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году.

"Мы сумели пройти еще через одно испытание достойно и сумели остановиться у опасной черты, найти возможности для принятия компромиссного решения. На мой взгляд, это очень важное достижение 2016 года", — добавил президент.

Подводя итоги уходящего года, глава государства отметил успехи, которые были достигнуты в различных сферах.

"Это переход на казначейскую систему выполнения бюджета, что позволяет контролировать финансы. Безусловно, еще многое предстоит сделать, но само введение подобной системы — уже большой шаг в улучшении прозрачности бюджета и ответственности должностных лиц за расходование государственных средств", — сказал он.

Бюджет 2016 приблизился к пяти миллиардам рублей.

"Это то, что мы стали зарабатывать сами, не считая тех российских финансовых вливаний, сумма которых составила порядка пяти миллиардов 260 миллионов рублей", — подчеркнул Хаджимба.

По его словам, адресную поддержку за прошедший год получили начинающие предприниматели.

"Неплохая ситуация складывается в банковской сфере. Все мероприятия, которые проводятся в этой сфере, способствуют тому, чтобы жизнь наших людей менялась в лучшую сторону", — отметил президент.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что есть положительные тенденции в развитии туристической сферы.

Видео смотрите здесь>>

"Курортный сезон 2016 года прошел успешно. Абхазию в этом году посетило около полутора миллионов туристов, кроме того, реконструированы корпуса курорта в Пицунде", — сказал глава государства.

Внешнеторговый оборот Абхазии за январь-декабрь 2016 года составил более 23 с половиной миллиардов рублей, что на три миллиарда больше, чем за аналогичный период 2015 года, привел цифры Хаджимба.

"Есть и минусы, которые не назвать невозможно. Мы предполагали некоторые положительные тенденции, но, к сожалению, не все было просчитано. Это вопросы, связанные с таможенными платежами по ореху. Жизнь показала, что нужно было более четко решать эти задачи, и мы признаем свои ошибки и делаем выводы", — сказал он.

Говоря о работе Министерства сельского хозяйства, президент напомнил, что налажена совместная работа с представителями Татарстана.

"В частности, по строительству тепличного комбината в Гулрыпшском районе", — отметил он.

Хаджимба считает, что энергетическая система в Абхазии находится в плохом состоянии.

"Потребление электроэнергии растет, и изношенные электросети, нуждающиеся в замене, не выдерживают такого объема. Мы неоднократно говорили, к сожалению, наше население не всегда готово понимать эту сложную задачу", — подчеркнул он.

Несмотря на самый низкий тариф в мире на электроэнергию, граждане неактивно платят за потребленное электричество, и эту ситуацию нужно менять, заявил президент.

Рауль Хаджимба отметил, что раскрываемость преступлений в 2016 году повысилась.

"В этом году у нас совершено 19 убийств и покушений, из них раскрыто 14", — сообщил он журналистам.

Остро стоит проблема дорожно-транспортных происшествий, для улучшения ситуации на дорогах необходимо объединить усилия всего общества, считает глава государства.

Рауль Хаджимба признал, что существуют проблемы в области здравоохранения.

"Есть нехватка квалифицированных кадров. Мы ежегодно отправляем людей в высшие учебные заведения, но, к сожалению, как не хватало их в прошлые годы, так и в нынешнее время есть нехватка", — сказал он.

Кроме того, президент напомнил, что в ближайшее время будет заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении полиса обязательного медицинского страхования для граждан Абхазии, обладающих российским гражданством.

По словам Хаджимба, внушительные средства выделяются на лечение граждан Абхазии за пределами страны, но есть факты их нецелевого использования, и Минздрав республики обязан пристально следить за эффективным расходованием этих средств.



