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Президент Абхазии рассказал об итогах работы в 2016 году

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© Sputnik. Илона Хварцкия, Бадрак Авидзба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы за 2016 год.

Несмотря на преднамеренную эскалацию политической обстановки, народ Абхазии проявил ярчайший пример мудрости и ответственности за страну и ее будущее, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году. "Мы сумели пройти еще через одно испытание достойно и сумели остановиться у опасной черты, найти возможности для принятия компромиссного решения. На мой взгляд, это очень важное достижение 2016 года", — добавил президент.  Подводя итоги уходящего года, глава государства отметил успехи, которые были достигнуты в различных сферах.   

Подробнее об этом читайте здесь>>

 

Теги:
Абхазия

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