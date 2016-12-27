Президент Абхазии рассказал об итогах работы в 2016 году

Несмотря на преднамеренную эскалацию политической обстановки, народ Абхазии проявил ярчайший пример мудрости и ответственности за страну и ее будущее, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году. "Мы сумели пройти еще через одно испытание достойно и сумели остановиться у опасной черты, найти возможности для принятия компромиссного решения. На мой взгляд, это очень важное достижение 2016 года", — добавил президент. Подводя итоги уходящего года, глава государства отметил успехи, которые были достигнуты в различных сферах.

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