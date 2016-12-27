СУХУМ, 27 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. Два водовода на ИнгурГЭС, которые долгое время не ремонтировались, придется останавливать и проводить большие работы, на что потребуется срок до одного года, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2016 год.

"Сегодня сложилась ситуация, при которой к следующему году, возможно, нам предстоит очень сложная работа с ИнгурГЭС. За этот период нам нужно будет проговорить возможность подачи электроэнергии со стороны России", — отметил он.

Глава государства отметил, что делается все возможное для того, чтобы люди получали электричество.

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"У нас самая большая проблема не сама генерирующая станция, а то, что называется сетями, которые ежедневно выходят из строя. Все наши трансформаторы давно устарели, мы ежегодно закупаем десятки трансформаторов, которых недостаточно для того, чтобы подать качественную электроэнергию в дома", — добавил президент.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Россия будет оказывать помощь Абхазии в области энергетики

Президент Абхазии сообщил, что для того чтобы снять большие нагрузки на электросети в Новый год, западная часть республики будет обеспечиваться электричеством из России.

"Это снимет проблемы и создаст условия для того, чтобы встретить Новый год достойно", — сказал президент.

Хаджимба также отметил, что предстоят серьезные работы по восстановлению "перепадных" станций.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.



