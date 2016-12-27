Как отметил глава государства, в энергетической системе страны сложилась достаточно сложная ситуация.

"В следующем году нам предстоит очень сложная работа с ИнгурГЭС. Два водовода, которые долгое время не ремонтировались, придется остановить и проводить очень серьезные работы. На это может уйти до года времени. За это время нам нужно будет проговорить возможность подачи электроэнергии со стороны России. В том числе будем договариваться, в каких тарифах нам будет оказана такая помощь. Думаю, что Россия нас не раздавит, а поможет и в этом вопросе тоже", — сказал Хаджимба.

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Президент также заявил о том, что в целях снижения нагрузки на энергосистему республики в новогодние праздники, с российской стороной достигнута договоренность о том, что западная часть Абхазии перейдет на российский свет, а восточная будет подключена к ИнгурГЭС.



