Прецеденты Минкульта: пение в Диоскурии и паспорта заповедников

Какие знаковые культурные события ожидаются в будущем году, как идет инвентаризация памятников и какие законодательные инициативы готовит Минкульт, рассказали в пресс-центре Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и замминистра культуры Батал Кобахия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Фестивали и премии

По словам Эльвиры Арсалия, 2016 год для Абхазии в культурном плане был сложным и интересным.

"Главное событие 2016 года, — сказала Арсалия, — реализация первого этапа госпрограммы по инвентаризации объектов историко-культурного наследия. Кроме того, были восстановлены дома-музеи Нестора Лакоба и Баграта Шинкуба. На базе филармонии создан оркестр национальных инструментов. В январе после ремонта открывается Центральный выставочный зал и здание хоровой капеллы".

Из главных событий года глава Минкульта выделила фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", проведенный на территории Сухумской крепости.

"Мы оказались в этом первопроходцами, — сказал Батал Кобахия. – После "Медеи" в Диоскурии, театр имени Вахтангова поставил "Царя Эдипа" в греческом Эпидавре, на площадке, где две с половиной тысячи лет назад ставили эту пьесу Софокла".

© Sputnik / Илона Хварцкия Шторм и лирика юбилейного фестиваля Хиблы Герзмава

Также важным событием в Министерстве культуры считают учреждение литературной премии имени Таифа Аджба.

"Саму премию вручим 11 марта 2017 года в день рождения поэта, — сказала Эльвира Арсалия. – Она будет вручаться в трех номинациях: проза, поэзия, драматургия. Положения премии опубликованы на сайте министерства. Создана комиссия по отбору произведений, на данный момент есть четыре претендента".

Видео смотрите здесь>>

Грядущий 2017 год обещает быть еще более урожайным на культурные события. К столетию Абхазского государственного музея готовится подарочная книга с рассказом о наиболее интересных его экспонатах. Кроме того, выйдет книга Анзора Агумаа "Старый Сухум" с уникальными архивными материалами о столице.

Помимо уже традиционного третьего фестиваля Фазиля Искандера, в Абхазии пройдет часть мероприятий по присуждению премии имени Фазиля, учрежденной в России. Победителей назовут в Москве в День города, но некоторые мероприятия будут проходить на родине писателя.

© Sputnik. Устинов Учреждена премия имени Искандера

150-летний юбилей художника Александра Шеваршидзе тоже планируется как большое событие в Абхазии.

"Имя Шерваршидзе – это мост меду абхазской, русской и французской культурами, — сказала Эльвира Арсалия. – Он будет отмечаться не только у нас, но еще в Москве и Санкт-Петербурге".

Юбилеи также намечаются у Национальной библиотеки Абхазии имени Папаскир и Сухумского государственного училища культуры.

Начнется же год с премьеры фильма "Софичка". Решить проблемы с показом Минкульт собирается приобретением современного кинооборудования, так как условием съемочной группы было высокое качество картинки и звука.

Заповедники и транзит ценностей

Батал Кобахия рассказал о том, как продвигается работа по инвентаризации памятников.

"Государственные средства на инвентаризацию объектов историко-культурного наследия выделяются впервые в Абхазии, — сказал замминистра. – За три года планируется потрать на эти цели 15,5 миллионов рублей. В 2016 году мы освоили 3,5 миллиона из пяти выделенных. 1,5 миллиона перенесены на 2017 год. Мы хотели объехать и описать 1500 объектов, но физически смогли лишь 760. При этом два десятка оказались уничтоженными, их надо вычеркивать из реестра, но нашли 200 новых, не числившихся в списках".

По словам Кобахия, в Министерстве культуры не хватает специалистов для этой большой работы, планируется привлекать часть специалистов из-за рубежа.

В ходе инвентаризации определены границы 25 заповедников и семи госдач Абхазии.

"Новые заповедники мы не создавали, — сказал замминистра. — Эти были определены еще указом президента Ардзинба 15 лет назад, но границы их четко прописаны не были".

По словам Батала Кобахия, сейчас идет работа по нанесению памятников и границ заповедников на карты земельного кадастра, кроме того, создаются паспорта для объектов историко-культурного наследия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премия за сохранение историко-культурного наследия появится в Абхазии

"Создание паспорта объекта – сложное и дорогостоящее мероприятие, — сказал замминистра. — Для этого надо иметь учетную карточку, акт о состоянии, снимки фотофиксации, историческую справку, геодезический обмер объекта, определение охранной зоны".

До начала этой работы паспорта были лишь у полностью отреставрированных памятников – Абхазского театра и Госмузея.

Как рассказал Батал Кобахия, сейчас 80% полномочий по охране памятников передается муниципальным органам власти. В случае разрушений памятников Минкульт может подавать в суд уже не на нарушителей, а на местные власти.

Кроме того, Министерству культуры удалось включить в договор между Россией и Абхазией пункты, которые бы ограничивали вывоз культурных ценностей за границу.

Борьба со второсортностью

Министр культуры на пресс-конференции заявила, что ее беспокоит уровень мероприятий, которые привозят в Абхазию.

"Надо заканчивать с фестивалями двойников двойников и ремейков ремейков, — сказал Батал Кобахия. – К тем культурным программам, которые мы проводим, мы выдвигаем высокие требования по качеству, такие же требования должны ставиться и перед теми, кто хочет использовать Абхазию как площадку для своих фестивалей или концертов".

Важным Эльвира Арсалия и Батал Кобахия назвали открытость различных ведомств для СМИ.

"В некоторых районах у отделов культуры не то что сайтов своих нет, но даже электронной почты", — сказал Батал Кобахия.

В конце пресс-конференции руководство Минкульта Абхазии поделилось планами провести после Нового года круглый стол "Культура и СМИ".