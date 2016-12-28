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Топ культурной жизни Абхазии - 2016: Эльвира Арсалия рассказала об итогах года

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© Sputnik. Илона Хварцкия, Владимир Бегунов

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik рассказала о культурных итогах 2016 года.

По словам министра, 2016 год для Абхазии в культурном плане был сложным и интересным.

Главным событием уходящего года Арсалия считает реализацию первого этапа госпрограммы по инвентаризации объектов историко-культурного наследия. 

Кроме того, были восстановлены дома-музеи Нестора Лакоба и Баграта Шинкуба. На базе филармонии создан оркестр национальных инструментов. В январе после ремонта открывается Центральный выставочный зал и здание хоровой капеллы.

Из главных событий глава Минкультуры выделила фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", проведенный на территории Сухумской крепости.

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Мы оказались в этом первопроходцами, — сказал Батал Кобахия. – После "Медеи" в Диоскурии театр имени Вахтангова поставил "Царя Эдипа" в греческом Эпидавре, на площадке, где две с половиной тысячи лет назад ставили эту пьесу Софокла.

Также важным событием в Министерстве культуры считают учреждение литературной премии имени Таифа Аджба.

Плашка: Пресс-конференция Министерства культуры Абхазии в пресс-центре Sputnik. 

Теги:
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