Табагуа: мы смогли создать институт, обеспечивающий законные выборы

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия смогла создать институт для проведения выборов в соответствии с законом, сказал корреспонденту Sputnik бывший председатель ЦИК Абхазии Батал Табагуа.

"Думаю, что нам все же удалось создать некий институт, который сегодня имеет определенное имя. Выборы проходят честно, в соответствии с законом благодаря людям, которые работают в участковых, окружных комиссиях и ЦИК", — добавил он.

Батал Табагуа отметил, что любые выборы всегда имеют свои сложности, будь то президентские или парламентские выборы.

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"Думаю, что самый главный результат всей работы не только ЦИКа, но и участковых, окружных комиссий заключается в том, что они выполняют свою работу честно и порядочно", — отметил он.

© Sputnik. Томас Тхайцук Новым председателем ЦИК Абхазии избран Тамаз Гогия

По словам Табагуа, любой, кто не избран, должен понимать, что его не избрали избиратели, а не случилось это по вине члена комиссии, участковой или же ЦИК.

Бывший глава ЦИК выразил уверенность в том, что качественная работа Центральной избирательной комиссии будет продолжена и впредь.

Говоря об изменениях в законодательстве, касающихся выборов депутатов Парламента, Батал Табагуа отметил, что они обоснованы.

"У нас Народное Собрание. Народно избранный человек выражает интересы народа, и естественно это должны быть лучшие, которые должны быть особым примером для всего населения. Потому что они безотзывные и решают вопросы, касающиеся всей страны. Это серьезнейшая ответственность, меня всегда поражало, что очень молодые люди имеют такие претензии на то, чтобы стать депутатами Народного Собрания", — сказал он.

Табагуа считает, что кроме образования, необходимо еще иметь опыт работы.

"Здесь самое главное, может быть, не столько образование, сколько наличие серьезного ума, серьезного опыта жизни. Конечно, абсолютно правильно, что там не должны быть люди с непогашенной судимостью, наркоманы", — подчеркнул он.

По словам Табагуа, в Абхазии принимается очень много нужных законов, однко часто они не исполняются, необходимо проводить усиленную работу в этом направлении, отметил он.

"В этом законе было разрешено партиям выставляться во всех округах. Раньше были ограничения, это было специально сделано, чтобы партии не задавили мажоритариев, физических лиц, которые выставлялись", — сказал Табагуа.

Батал Табагуа считает, что возможность участия партий в выборах по всем округам снимет вопрос пропорциональной системы выборов депутатов Парламента.



