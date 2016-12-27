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Батал Табагуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Табагуа: новый руководитель ЦИК - очень серьезный и принципиальный человек

Радио
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Говоря на радио Sputnik Абхазия об итогах своей работы, бывший председатель ЦИК республики Батал Табагуа отметил, что в Абхазии, в молодом государстве, удалось создать институт, обеспечивающий законные выборы.

Тамаз Гогия сменил Батала Табагуа на посту председателя ЦИК Абхазии, который возглавлял комиссию 12 лет.

По словам Батала Табагуа, любые выборы — и парламентские, и президентские имеют свои сложности. 

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"Тем более мы народ южный, темпераментный. Хочу вспоминать только хорошее. Самый главный результат всей работы, как ЦИК, так и окружных, и участковых комиссий, заключается в том, чтобы тот, кто не избран, понимал, что его не избрали избиратели, а это не случилось по вине кого-либо из избирательных комиссий", — отметил Батал Табагуа. 

Он также выразил уверенность в том, что те, кто продолжит работать в ЦИК, люди порядочные, государственные и созидающие. 


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