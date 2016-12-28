СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Западня часть Абхазии будет получать электричество из России до 2 января, сказал генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Аслан Басария отметил, что с 27 декабря западная часть Абхазии по договоренности получает электроэнергию из России, для того чтобы уменьшить нагрузку на ИнгурГЭС и создать условия, чтобы граждане Абхазии встретили Новый год без перебоев электричества.

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Ситуация в энергетической отрасли ухудшается, это связано с износом основных фондов, проблемами неплатежей, а самая главная проблема — это увеличение потребления, отметил он.

"Как всем известно, энергетическая отрасль находится в достаточно сложной ситуации. В силу того что идет бесконтрольный расход электроэнергии, у энергосистемы не хватает ресурсов для того, чтобы оснащать приборами учета абонентов. Если судить через призму потребления, то у нас идет бешеный рост", — добавил он.

Если не изменять положение дел к лучшему и не экономить электроэнергию, то системные проблемы отрасли будут продолжаться, сказал Басария.

"Мы неоднократно озвучивали то, что Абхазия на 80 % питается по одной высоковольтной линии, магистраль 220 киловольт, эта магистраль идет по всей территории Абхазии от перепадной ГЭС 1, которая находится в Галском районе, до границы с Россией. Эта магистраль сильно перегружается. На высоковольтной линии Ачигвара часто происходят обрывы, которая связывает перепадную ГЭС 1 с Ткуарчалской подстанцией, она 1958 года, и мы на нее грузим 274 мегаватта", — подчеркнул он.

Из-за этого происходят большие потери на линии, случаются периодические обрывы, так как линия не рассчитана на такие мощности, сказал он.

"Но другой линии у нас не существует. Для строительства новой линии, если брать всю протяженность Абхазии, то речь идет приблизительно от 3,5 до 4 миллиардов рублей", — подчеркнул Басария.

Главный энергетик страны отметил, что от перепадной ГЭС 1 до Ткуарчала строительство новой линии обойдется в полмиллиарда рублей.

"Когда мы обращаемся к нашим гражданам с просьбой экономить энергию, это не значит отключать все электроприборы, оставаться без тепла, но это значит то, что нужно более рационально использовать электроэнергию", — сказал он.

Басария сообщил, что на ИнгурГЭС планируется проведение ремонтных работ.

"Первая проблема — это проблема тоннеля протяженностью в 16 километров, в котором большие утечки воды. Это сказывается на генерации ИнгурГЭС. Порядка десяти лет там не проводились ремонтные работы", — отметил он.

Проведение ремонтных работ планируется в период с 15 февраля по 15 декабря, сообщил Басария, по его словам, обсуждается с российскими коллегами возможность подачи электроэнергии из России на этот период.