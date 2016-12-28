Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли

Западня часть Абхазии будет получать электричество из России до 2 января, сказал генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Аслан Басария отметил, что с 27 декабря западная часть Абхазии по договоренности получает электроэнергию из России, для тог, чтобы уменьшить нагрузку на ИнгурГЭС и создать условия, чтобы граждане Абхазии встретили Новый год без перебоев электричества.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Ситуация в энергетической отрасли ухудшается, это связано с износом основных фондов, проблемами неплатежей, и самая главная проблема — это увеличение потребления, отметил он.



