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Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли

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(2:07 / 13.40Mb / просмотров видео: 18)
SputnikБадрак Авидзба
© Sputnik. Бадрак Авидзба

Гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария провел пресс-конференцию в АРСМИРА, посвященную итогам работы за 2016 год.

Западня часть Абхазии будет получать электричество из России до 2 января, сказал генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария. 

Аслан Басария отметил, что с 27 декабря западная часть Абхазии по договоренности получает электроэнергию из России, для тог, чтобы уменьшить нагрузку на ИнгурГЭС и создать условия, чтобы граждане Абхазии встретили Новый год без перебоев электричества. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Ситуация в энергетической отрасли ухудшается, это связано с износом основных фондов, проблемами неплатежей, и самая главная проблема — это увеличение потребления, отметил он.


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