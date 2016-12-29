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МЧС Абхазии ведет поиски обломков российского самолета

МЧС Абхазии завершило поиски обломков российского ТУ-154

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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За время поисков обломков военного российского самолета Ту-154 в акватории Абхазии фрагментов воздушного судна найдено не было.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Поисковые работы обломков самолета ТУ-154 Министерства обороны России в акватории Абхазии завершены, об этом корреспонденту Sputnik сообщил в четверг 29 декабря первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

МЧС Абхазии ведет поиски обломков российского самолета
© Sputnik. Роберт Джопуа
МЧС Абхазии: поиски Ту-154 продолжатся без авиации

"По согласованию с российскими коллегами было принято решение о прекращении поисковых работ обломков самолета российского Минобороны. К сожалению, за четыре дня поисков ничего не было найдено", — сказал Делибалтян.

Поисковые работы в акватории Гагрского района Абхазии начались в понедельник 26 декабря. Одновременно в них принимало участие более 150 спасателей, а также волонтеры из числа репатриантов из Сирии. Поиски проводили в море и в прибрежной зоне. МЧС республики задействовало два вертолета и четыре катера.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море под Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под управлением дирижера Валерия Халилова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. 


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