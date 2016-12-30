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Новогодняя прическа

Не страшны ни дождь, ни снег: новогодние прически от Алисы

© Sputnik.
В Абхазии
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Новый год в Абхазии: итоги и события (89)
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В Новый год женская половина Абхазии, помимо того, что берет на себя практически все заботы по созданию праздничной атмосферы в доме и приготовлению блюд к семейному застолью, стремится встретить наступающий год во всей красе.

Многие загодя записываются к парикмахерам, наиболее обеспеченные приглашают стилиста домой. А как быть тем, кто в круговороте дел не успел об этом позаботиться? О вариантах новогодних причесок на "скорую руку" узнавала корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Алиса Жиба-Агухаа – выпускающий редактор абхазской версии сайта "Sputnik Абхазия". Кроме того, она мастер по плетению кос с десятилетним стажем. Косы в ее исполнении всегда современны, хотя и берется за основу абхазская коса.

Видео об этом смотрите здесь >>

Алиса утверждает, что коса  - самая устойчивая к погодным условиям прическа. Ее не испортят ни дождь, ни снег, ни головные уборы. Смело можно выходить в новогоднюю ночь на праздничные гулянья к главной елке. Прическа не потеряет форму.

"Хотите сделать красивую прическу за пять минут? Это идеальный вариант для новогодней ночи. Элегантно и просто. А главное — очень красиво. И самое интересное — сделать ее легко", — заверила Алиса. Она может заплести косу практически из любой длины волос.

"Современная коса – это не только прямое плетение. Взяв за основу колосок, ее можно повернуть в любую сторону – влево-вправо, вверх-вниз. Способов много, в зависимости от того, что ты задумал", — заметила Алиса.

По ее мнению, мода на косу, несмотря на разнообразие причесок, никогда не пройдет.

  • Новогодняя прическа
    Новогодняя прическа
    © Sputnik.
  • Новогодняя прическа
    Новогодняя прическа
    © Sputnik.
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© Sputnik.
Новогодняя прическа

Занимаясь прической маленькой Дианы, Алиса рассказывает, что началось все еще в юности. Чтобы помочь маме, она взяла на себя обязанности расчесывать и приводить в порядок волосы младших сестренок. Но к задаче подошла творчески: каждый день выдумывала разные варианты плетения кос.

"У сестер были длинные волосы. Издавна длинная коса является украшением абхазской девушки. Хотелось, чтобы сестры выглядели красиво и современно, но при этом сохранить длину волос", — сказала Алиса.

Для маленькой клиентки Дианы мастер сплела дугообразную косичку. Коса меняет направление, идет наискосок и завершается "дулькой", к которой Алиса прикрепила корону принцессы для новогоднего представления. 

Взрослым Алиса заплетает для прически меньше колосьев, нежели детям, чтобы дамы выглядели элегантно.

"Для короткой стрижки можно сделать два колоска по бокам. А с длинными волосами любой может экспериментировать сколько душе угодно, меняя и размер, и направление колосьев", — сказала Алиса.

Еще одну новогоднюю прическу без плетения предложила женщинам Алиса.

"Это вечерняя прическа "на быструю руку". Длинные волосы прядь за прядью начесать немного с внешней стороны и затем, подворачивая снизу, собрать все волосы воедино. Просто и элегантно", — заметила мастер. 

Новогодняя прическа
© Sputnik.
Новогодняя прическа

Темы:
Новый год в Абхазии: итоги и события (89)

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