Мастер по плетению кос с десятилетним стажем продемонстрировала, какие косы можно заплести маленькой девочке и девушкам с длинными и короткими волосами.

Алиса утверждает, что коса - самая устойчивая к погодным условиям прическа. Ее не испортят ни дождь, ни снег, ни головные уборы. Смело можно выходить в новогоднюю ночь на праздничные гулянья к главной елке.

"Современная коса – это не только прямое плетение. Взяв за основу колосок, ее можно повернуть в любую сторону – влево-вправо, вверх-вниз. Способов много, в зависимости от того, что ты задумал", — заметила Алиса.

По ее мнению, мода на косу, несмотря на разнообразие причесок, никогда не пройдет.

Для маленькой клиентки Дианы мастер сплела дугообразную косичку. Коса меняет направление, идет наискосок и завершается "дулькой", к которой Алиса прикрепила корону принцессы для новогоднего представления девочки.

Взрослым Алиса заплетает для прически меньше колосьев, нежели детям, чтобы дамы выглядели элегантно.

"Для короткой стрижки можно сделать два колоска по бокам. А с длинными волосами любой может экспериментировать сколько душе угодно, меняя и размер и направление колосьев", — сказала Алиса.

Еще одну новогоднюю прическу без плетения предложила женщинам Алиса. Это вечерняя прическа "на быструю руку". Длинные волосы прядь за прядью начесать немного с внешней стороны и затем, подворачивая снизу, собрать все волосы воедино.

"Просто и элегантно", — заметила мастер.

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