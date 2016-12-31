Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

10:30 — репетиция военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии, ритмы оркестра отчетливо были слышны уже в холле ведомства, репетиция в самом разгаре. На сцене актового зала в два ряда расположились сами музыканты и их дирижер Давид Терзян, а в зале около десятка солдат согревались живой французской музыкой.

— Что вам сыграть?— любезно спросил нас дирижер.

— Что-нибудь веселое и ритмичное, конечно, — попросили мы музыкантов с надеждой снять музыкой легкую грустинку от непогоды.

Тогда сыграем абхазскую песню "Мадина" и английскую рождественскую мелодию, предложил Давид Терзян, приятно удивив контрастным репертуаром. Настроение поднялось.

Мексиканский плеймейкер абхазского оркестра из Армении

Абхазские мелодии в жизни дирижера военно-духового оркестра Минобороны республики Давида Терзяна зазвучали около 15 лет назад, когда он в Мексике познакомился со своей будущей супругой из Абхазии, арфисткой Еленой Хагба.

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"Я родился в Армении. Тогда были кризисные годы, и все искали куда уехать. Мой отец — контрабасист, он предложил мне поехать в Мексику поработать. Там я познакомился с арфисткой из Абхазии, выпускницей Московской консерватории имени Гнесиных. Она приехала в Акапулько работать по контракту, и так получилось, что через десять лет по просьбе ее отца, первого дирижера абхазского военного оркестра Анатолия Хагба, мы переехали в Абхазию", — рассказал о своем путешествии Давид Терзян.

Терзян признался, что не жалеет о принятом тогда решении, и рад, что продолжает дело, ставшее с годами частью их семейной жизни.

Анатолий Хагба передал свою дирижерскую палочку Давиду Терзяну в 2010 году. По словам действующего дирижера, в стране остро чувствуется нехватка музыкантов, оркестр стареет, а замены нет. Молодежь Абхазии не хочет обучаться игре на духовых инструментах, соответственно, местные музыкальные училища, в которых тоже мало специалистов в этом направлении, не могут обеспечить оркестр кадрами.

© Sputnik / Илона Хварцкия "О, райда", или джаз по-абхазски 11

"Та молодежь, которую вы сейчас видите здесь, воспитала сама армия. В основном все они ученики ветеранов нашего оркестра Анатолия Хагба и Заура Рекуаа", — отметил Терзян.

Помимо кадрового голода, добавил дирижер, военный оркестр испытывает нехватку нотного материала и новых инструментов. Все эти проблемы, по мнению Терзяна, могут привести к скорому исчезновению оркестра. Но то, что этот вопрос решается на уровне Министерства обороны, образования и правительства, вселяет в него робкую надежду.

Человек, стоявший у истоков становления военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии, 65-летний Заур Рекуаа вспомнил, как в 1993 году им приходилось практически собирать оркестр по крупицам. Не было ни инструментов, ни нотного материала, ни помещения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Военный оркестр Абхазии

"Мы старались самостоятельно находить инструменты, чинили их, собирали материалы по крупицам, но если быть откровенным до конца, проблем с музыкантами тогда не было. К сожалению, многие из них уже умерли, поэтому сегодня перед нами встала проблема с кадрами. А вопрос с помещением был решен после того, как министром обороны стал Мираб Кишмария", — вспомнил Рекуаа.

Дело – труба

Сегодня в составе духового оркестра Минобороны Абхазии 16 музыкантов и два вокалиста. Репертуар богат военной, классической, джазовой и эстрадной музыкой. Как говорят сами исполнители, на любой вкус.

"Военные оркестры должны обслуживать праздники, парады, присяги, иногда бывают траурные церемонии. Основной репертуар – это военные марши, но мы, конечно же, обогащаем его академической музыкой, абхазской эстрадной, новогодними песнями. Стараемся играть разнообразную музыку, в том числе из кинофильмов", — поделился Терзян.

Дирижер и ветераны оркестра отметили, что уже два месяца репетируют адажио художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, который погиб в авиакатастрофе близ Сочи 25 декабря 2016 года. По их словам, Халилов всегда старался помочь абхазскому оркестру, передавал в дар нотные материалы и оказывал содействие в обеспечении его новыми, качественными инструментами.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Наала Авидзба Молодые оперные исполнители представили концертную программу Grand Opera Gala

"Это огромная потеря для всего мира, и не только музыкального", — прокомментировал гибель части ансамбля имени Александрова Давид Терзян.

Мой вопрос о состоянии инструментов в оркестре, кажется, слегка смутил Давида Терзяна. Сначала он опустил голову, помолчав несколько секунд, с улыбкой начал свой рассказ. Он поделился, что инструменты китайского производства были куплены в 2010 году и уже постепенно приходят в негодность.

"Это не американские и немецкие инструменты, которые имели бы качество. Инструменты нередко портятся, а своими силами мы их починить не можем. Приходится находить специалистов, даже был случай, когда отправляли на ремонт за границу. В данном случае, эти инструменты не подлежат ремонту. Китай", — подчеркнул дирижер.

Военный духовой оркестр Абхазии "вооружен" тремя группами инструментов – медная группа, деревянная и ударная. Если китайские могут прослужить максимум пять лет, то советского производства – десятки.

По рассказу Андрея Мовсесяна, который играет на тубе, его инструмент 1977 года производства. Несмотря на то, что металл уже выцвел, качество звука и надежность тубы, с годами не утратились.

"Звучание советской тубы намного лучше китайской за счет качественного металла. Конечно, бывает, что портятся кое-какие детали, но обычно мы сами ремонтируем, если это возможно", — сказал Мовсесян.

Такого же мнения и Реваз Салия. Он играет на баритоне и отмечает неудобства в использовании китайских инструментов.

Несмотря на важную роль каждого инструмента в оркестре, музыканты подчеркивают незаменимость трубы, которая предает основную линию мелодии. Нет трубача – нет первой скрипки в оркестре, говорят музыканты.

Музыканты и дирижер отметили, что им хотелось бы выезжать на различные фестивали и конкурсы в другие страны для демонстрации своего творчества. Пока у них такой возможности нет, но есть надежда на то, что в ближайшем будущем мир услышит ритмы, марши и мелодии абхазского военно-духового оркестра.