Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

10:30 — репетиция военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии, ритмы оркестра отчетливо были слышны уже в холле ведомства, репетиция в самом разгаре. На сцене актового зала в два ряда расположились сами музыканты и их дирижер Давид Терзян, а в зале около десятка солдат согревались живой французской музыкой.
— Что вам сыграть?— любезно спросил нас дирижер.
— Что-нибудь веселое и ритмичное, конечно, — попросили мы музыкантов с надеждой снять музыкой легкую грустинку от непогоды.
Тогда сыграем абхазскую песню "Мадина" и английскую рождественскую мелодию, предложил Давид Терзян, приятно удивив контрастным репертуаром. Настроение поднялось.
Мексиканский плеймейкер абхазского оркестра из Армении
Абхазские мелодии в жизни дирижера военно-духового оркестра Минобороны республики Давида Терзяна зазвучали около 15 лет назад, когда он в Мексике познакомился со своей будущей супругой из Абхазии, арфисткой Еленой Хагба.
"Я родился в Армении. Тогда были кризисные годы, и все искали куда уехать. Мой отец — контрабасист, он предложил мне поехать в Мексику поработать. Там я познакомился с арфисткой из Абхазии, выпускницей Московской консерватории имени Гнесиных. Она приехала в Акапулько работать по контракту, и так получилось, что через десять лет по просьбе ее отца, первого дирижера абхазского военного оркестра Анатолия Хагба, мы переехали в Абхазию", — рассказал о своем путешествии Давид Терзян.
Терзян признался, что не жалеет о принятом тогда решении, и рад, что продолжает дело, ставшее с годами частью их семейной жизни.
Анатолий Хагба передал свою дирижерскую палочку Давиду Терзяну в 2010 году. По словам действующего дирижера, в стране остро чувствуется нехватка музыкантов, оркестр стареет, а замены нет. Молодежь Абхазии не хочет обучаться игре на духовых инструментах, соответственно, местные музыкальные училища, в которых тоже мало специалистов в этом направлении, не могут обеспечить оркестр кадрами.
"Та молодежь, которую вы сейчас видите здесь, воспитала сама армия. В основном все они ученики ветеранов нашего оркестра Анатолия Хагба и Заура Рекуаа", — отметил Терзян.
Помимо кадрового голода, добавил дирижер, военный оркестр испытывает нехватку нотного материала и новых инструментов. Все эти проблемы, по мнению Терзяна, могут привести к скорому исчезновению оркестра. Но то, что этот вопрос решается на уровне Министерства обороны, образования и правительства, вселяет в него робкую надежду.
Человек, стоявший у истоков становления военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии, 65-летний Заур Рекуаа вспомнил, как в 1993 году им приходилось практически собирать оркестр по крупицам. Не было ни инструментов, ни нотного материала, ни помещения.
"Мы старались самостоятельно находить инструменты, чинили их, собирали материалы по крупицам, но если быть откровенным до конца, проблем с музыкантами тогда не было. К сожалению, многие из них уже умерли, поэтому сегодня перед нами встала проблема с кадрами. А вопрос с помещением был решен после того, как министром обороны стал Мираб Кишмария", — вспомнил Рекуаа.
Дело – труба
Сегодня в составе духового оркестра Минобороны Абхазии 16 музыкантов и два вокалиста. Репертуар богат военной, классической, джазовой и эстрадной музыкой. Как говорят сами исполнители, на любой вкус.
"Военные оркестры должны обслуживать праздники, парады, присяги, иногда бывают траурные церемонии. Основной репертуар – это военные марши, но мы, конечно же, обогащаем его академической музыкой, абхазской эстрадной, новогодними песнями. Стараемся играть разнообразную музыку, в том числе из кинофильмов", — поделился Терзян.
Дирижер и ветераны оркестра отметили, что уже два месяца репетируют адажио художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, который погиб в авиакатастрофе близ Сочи 25 декабря 2016 года. По их словам, Халилов всегда старался помочь абхазскому оркестру, передавал в дар нотные материалы и оказывал содействие в обеспечении его новыми, качественными инструментами.
"Это огромная потеря для всего мира, и не только музыкального", — прокомментировал гибель части ансамбля имени Александрова Давид Терзян.
Мой вопрос о состоянии инструментов в оркестре, кажется, слегка смутил Давида Терзяна. Сначала он опустил голову, помолчав несколько секунд, с улыбкой начал свой рассказ. Он поделился, что инструменты китайского производства были куплены в 2010 году и уже постепенно приходят в негодность.
"Это не американские и немецкие инструменты, которые имели бы качество. Инструменты нередко портятся, а своими силами мы их починить не можем. Приходится находить специалистов, даже был случай, когда отправляли на ремонт за границу. В данном случае, эти инструменты не подлежат ремонту. Китай", — подчеркнул дирижер.
Военный духовой оркестр Абхазии "вооружен" тремя группами инструментов – медная группа, деревянная и ударная. Если китайские могут прослужить максимум пять лет, то советского производства – десятки.
По рассказу Андрея Мовсесяна, который играет на тубе, его инструмент 1977 года производства. Несмотря на то, что металл уже выцвел, качество звука и надежность тубы, с годами не утратились.
"Звучание советской тубы намного лучше китайской за счет качественного металла. Конечно, бывает, что портятся кое-какие детали, но обычно мы сами ремонтируем, если это возможно", — сказал Мовсесян.
Такого же мнения и Реваз Салия. Он играет на баритоне и отмечает неудобства в использовании китайских инструментов.
Несмотря на важную роль каждого инструмента в оркестре, музыканты подчеркивают незаменимость трубы, которая предает основную линию мелодии. Нет трубача – нет первой скрипки в оркестре, говорят музыканты.
Музыканты и дирижер отметили, что им хотелось бы выезжать на различные фестивали и конкурсы в другие страны для демонстрации своего творчества. Пока у них такой возможности нет, но есть надежда на то, что в ближайшем будущем мир услышит ритмы, марши и мелодии абхазского военно-духового оркестра.