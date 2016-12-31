Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова

Сегодня в составе духового оркестра Минобороны Абхазии 16 музыкантов и два вокалиста, репертуар богат военной, классической, джазовой и эстрадной музыкой. Как говорят сами исполнители, на любой вкус.

Дирижер и ветераны оркестра отметили, что уже два месяца репетируют адажио художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, который погиб в авиакатастрофе близ Сочи 25 декабря 2016 года. По их словам, Халилов всегда старался помочь абхазскому оркестру, передавал в дар нотные материалы и оказывал содействие в обеспечении его новыми, качественными инструментами.

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"Это огромная потеря для всего мира, и не только музыкального", — прокомментировал гибель части ансамбля имени Александрова Давид Терзян.

Музыканты признались, что им хотелось бы выезжать на различные фестивали и конкурсы в другие страны для демонстрации своего творчества. Пока у них такой возможности нет, но есть надежда на то, что в ближайшем будущем мир услышит ритмы, марши и мелодии абхазского военно-духового оркестра.