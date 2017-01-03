Каждый отрезок жизни оставляет свой отпечаток в нашем сознании, и каждый из них неповторим, это делает нашу жизнь насыщенной воспоминаниями. По долгу работы, в 2016 году я, как и мои коллеги, рассказывал читателям и слушателям о различных событиях, происходивших в республике. Естественно, что эти события были контрастными — от победы нашей национальной сборной на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA и до потопа в Сухуме после ливня в августе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сборная Абхазии стала победителем ЧМ по футболу ConIFA

Победа, сплотившая Абхазию

Собираясь на финальный матч Чемпионата мира ConIFA, я написал "заготовку", в которой была информация о проведенных командами матчах, с какими результатами они завершились, словом, с каким багажом Абхазия и Пенджаб подошли к решающему поединку. Был готов и заголовок к материалу — "Сборная Абхазии стала победителем ЧМ по футболу ConIFA", который я очень не хотел менять и рад, что этого не пришлось сделать.

Несмотря на то, что мы с фотокорреспондентом Томасом Тхайцук пришли на стадион за два часа до начала матча, пробраться к трибунам смогли лишь с помощью охранников, которые помогли попасть на стадион.

О том, что летнее спортивное событие в Абхазии показало нашу сплоченность, что мы можем вместе решать любые сложные задачи, написано и сказано много, поддерживая это, хочу лишь надеяться на то, что настанет время, когда команда Абхазии будет играть на Чемпионатах мира и Европы с футбольными лидерами.

Об аварийном жилье

В прошедшем году на нашем портале вышло немало материалов, посвященных людям, живущим в плохих условиях.

Sputnik, Бадрак Авидзба В дом пробрался страх

О том, что в стране много аварийного жилья, знают все, но, придя в один из таких домов в Сухуме, я понял, насколько общие представления у меня были об этом. В доме, который считается аварийным, люди живут на протяжении последних двух десятилетий. Ходят они по полу очень осторожно, так как в любой момент он может просто провалиться, часть стены дома уже обрушилась, а крышу здания от падения удерживают деревянные подпорки.

Эти люди уже перестали надеяться на поддержку, так как их обращения не приводят к решению проблемы уже много лет. В одном Сухуме сегодня так живут 19 семей.

О премии имени Таифа Аджба

В этом году для меня, как и для многих почитателей творчества выдающегося поэта Таифа Аджба, произошло радостное событие – создание премии его имени.

© Sputnik. Анжелика Бения Учреждена литературная премия имени Таифа Аджба

Она будет вручаться за вклад в развитие детской и юношеской литературы. Обращение к духовным истокам было важным во все времена и особенно сейчас, когда истинные ценности ежедневно подвергаются испытаниям.

Возрождение, о чем говорил погибший во время Отечественной войны нашего народа Мушни Хварцкия, может произойти, опираясь на духовное наследие.

Об исторических фактах, связанных с Абхазией

За послевоенное время выросло поколение людей, мало знающих о событиях времен Советского Союза, когда Абхазия часто становилась местом встреч официальных делегаций. В нашу республику в разные годы приезжали руководители многих стран мира, здесь проходили переговоры, лидеры стран отдыхали в Абхазии.

Существует много интересных фактов, связанных с визитами глав государств. Мне, как журналисту, всегда интересно встречаться с людьми, которые были свидетелями этих событий.

© Sputnik. Юрий Абрамочкин Увидеть Абхазию и умереть: визит президента Пятой республики в Абхазию

Подобные темы, считаю, очень важны, так как они говорят о том, что Абхазия не была на периферии важных событий, происходивших в СССР и в мире в целом.

Помимо этого, очень интересны материалы, в которых рассказывается о связи с Абхазией знаменитых художников, писателей, путешественников. Это позволяет читателям, в том числе за пределами страны, узнать об Абхазии больше. Причастность ко всему этому меня радует и дает еще больше сил для работы.

О "Стране мастеров"

Работая в Sputnik Абхазия, у каждого из журналистов есть возможность рассказывать не только о политических, экономических или общественных событиях в стране.

Наши читатели, к примеру, могут узнать о людях и их деле. Проект "Страна мастеров" позволил мне узнать о людях, владеющих различными профессиями. Особенно мне запомнился сухумский сапожник Ашот Экшиян, который более 22 лет занимается одним и тем же делом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Философия сухумского сапожника

Во время беседы с ним он сказал фразу о том, что профессия сапожника очень востребована, и неважно, какая у тебя работа, главное — делать ее хорошо. Глядя на человека, который живет за счет того, что он может сделать своими руками, я понимал, что стабильность в стране зависит от того, насколько каждый готов делать то, что может, и насколько ответственно люди относятся к своей работе.

Я был удивлен тому, что Ашот Экшиян не жаловался на тяжелую работу, на то, что его жизнь могла бы сложиться по-другому, я видел перед собой абсолютно счастливого человека.

P. S.

За прошедший год в нашей стране было много других событий, которые навсегда вошли в нашу историю. Как пример мудрости и дальновидности нашего общества можно выделить событие 15 декабря. Оно говорит о том, что у нашего государства есть будущее, будущее, которое мы все вместе должны построить. Политический сезон в стране выдался очень драматичным, но радует, что эта драма была со счастливым концом.