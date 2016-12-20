Большое абхазское чаепитие: власть и оппозиция в поиске компромисса

Бадрак Авидзба, Sputnik

В Парламенте Абхазии в понедельник 19 декабря был подписан документ между властью и оппозицией, согласно которому исключается возможность разрешения политических противоречий в стране неконституционным путем. Также в целях разрешения политического кризиса президент представит в Парламент страны кандидатуры от Блока оппозиционных сил на руководящие должности в стране.

Это решение и стало компромиссным итогом политического кризиса, который вылился 15 декабря в многочасовое противостояние оппозиции и сторонников власти.

За свою недолгую современную историю суверенного существования жители Абхазии привыкли к нестабильности. Политики, стремящиеся к управлению в стране, часто пользуются трудностями, которые испытывают люди, обещая решить все их проблемы, если не сегодня, так завтра. Несмотря на то, что количество людей, которые следуют политическим лозунгам, в стране становится меньше, человеческий ресурс для митингов находится всегда.

Ночная политическая неделя © Sputnik / Томас Тхайцук Валерий Бганба: власть и оппозиция подписали договор

Митинг оппозиции, названный народным сходом, планировался задолго до событий 15 декабря, однако по различным причинам, в том числе, чтобы не испортить весьма успешный курортный сезон, его проведение было решено отложить до холодов.

А 10 июля был проведен референдум о досрочных выборах президента Абхазии, который был признан не состоявшимся из-за низкой явки. Главное обвинение в адрес власти — невыполнение предвыборных обещаний, низкий уровень жизни людей. Оппозиция не видела иного пути, кроме как отчаянно требовать досрочную отставку действующего президента. Усилия общественных, политических организаций в поиске компромисса, для того чтобы избежать повторения событий подобных тем, которые происходили в 2004 и 2014 годах, тогда ни к чему и не привели.

Власть и оппозиция не смогли достичь взаимопонимания, обещанная дата проведения народного схода приближалась. Парламент страны практически всю неделю ночами ломал голову над рецептом, как избежать противостояния на улицах Сухума.

Накал политической борьбы удалось немного снизить накануне схода, но предотвратить его не удалось. Однако переговоры власти и оппозиции при посредничестве Парламента принесли свою пользу. Ожидая переговорщиков поздней ночью 14 декабря в зале заседаний Парламента, у всех журналистов, как и у большинства населения, была надежда на то, что сход будет отменен.

"Мы пришли к выводу, что необходимо сделать общее обращение политических партий, в котором будет отмечено, что они будут придерживаться правовых норм", — сказал спикер Парламента Валерий Бганба после встречи.

Сход состоится, но стороны взяли на себя обязательства сдерживать своих сторонников.

День Чая © Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным Лепехин: кому-то снова хочется поиграть с огнем

День проведения схода оппозиции и митинга сторонников власти совпал с Международным днем чая. 15 декабря, как и предшествовавшие дни, выдалось очень холодным. Ночью температура воздуха опустилась до 0˚С, на берегу развели костры, участники митингов согревались горячим чаем. Горячий чай в холодную ночь стал единственным, что не вызвало противоречий с обеих сторон, а ведь было принято считать, что абхазы предпочитают кофе.

В Абхазии чайные плантации необходимо восстанавливать хотя бы потому, что этот напиток невольно стал символом благоразумия, сдержанности и политического компромисса в Абхазии. Митинги, переговоры власти и оппозиции, сопровождаемые уличным чаепитием, длились более 14 часов.

Участники противостояния были настроены миролюбиво, и уже понимали, что нет неразрешимых проблем. Но после полуночи ситуация вдруг стала накаляться, оппозиция двинулись к Администрации президента. Люди остановились у легких заграждений, которые отделяли их от сторонников власти и силовиков. Несмотря на то, что за весь день оппоненты впервые так близко стояли друг перед другом, инцидентов не произошло. После короткой словесной перепалки стороны разошлись на исходные позиции в ожидании результатов очередного раунда переговоров.

В Абхазии политическая ситуация с начала 2000-х годов никогда не отличалась спокойствием, нынешний компромисс между властью и оппозицией стал примером того, что интересы политических сил должны и могут быть подчинены интересам всего народа.

Народный – ненародный сход © Sputnik. Представителям оппозиции Абхазии предложены высокие госдолжности

В жизни абхазов всегда должны быть понятия и ценности, которые никогда не должны подвергаться пересмотру и иному толкованию, особенно в угоду политическим трендам.

Понятие народного схода сформировалось в самые тяжелые времена для Абхазии, когда практически все люди, проживающие в стране, были едины в отстаивании национальных интересов. Народный сход был направлен против внешних сил, которые подвергали опасности существование самого этноса. По этой единственной причине нельзя называть собрание сторонников политических сил – пусть даже большого количества людей — Народным сходом.

Постскриптум

В сказке "Алиса в Стране Чудес" есть эпизод с чаепитием, отражающий тягучую общественно-политическую абхазскую действительность. Там остановилось время, и всегда была пора пить чай. Персонажи даже не успевали вымыть посуду и просто пересаживались на новое место. Бесконечно. От одной чашки к другой.