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Парламент.

Шамба: отсутствие этнических групп в Парламенте несправедливо

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Политсовет партии "Единая Абхазия" 26 декабря 2016 года обратился к руководству страны с официальным письмом, в котором партия предложила восстановить практику формирования Парламента республики с учетом квот для крупных национальных групп нашей страны.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Несправедливым назвал отсутствие представителей крупных этнических групп в Парламенте Абхазии депутат Народного Собрания, лидер политической партии "Единая Абхазия" Серегей Шамба в беседе с радиоведущим Sputnik.

"В Парламенте Абхазии не представлена такая большая этническая группа, как русские, например. Мы считаем, что это несправедливо. Старшее поколение хорошо помнит, как лидеры Грузии заявляли о своих националистических взглядах, породив тем самым проблемы, приведшие к выходу из ее состава Абхазии и Южной Осетии. Мы не должны идти по грузинскому пути", — сказал Сергей Шамба. 

Полную версию радиоинтервьюс Сергеем Шамба слушайте здесь>>

Абхазия — многонациональная страна, добавил Шамба, и на ее территории проживают такие  крупные  этносы, как абхазы, армяне, русские и другие. Для того чтоб сохранить стабильность в обществе, по мнению депутата, необходимо соблюдать баланс, без которого могут быть неприятные последствия. 

Парламент.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Единая Абхазия" выступила за введение национальных квот для Парламента

"Мы считаем, что перед формированием нового Парламента нужно найти механизмы для того, чтобы ЦИК республики определил округа, в которых могут баллотироваться русские. Что касается армянского населения, оно может обойтись без таких квот, так как есть округа, где они превалируют", — считает Шамба. 

По мнению Сергея Шамба, в Абхазии нет округов, где большинство составляет русскоге население, поэтому необходимо создать условия для того, чтобы они могли быть представлены в Парламенте республики.

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Теги:
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