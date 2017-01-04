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Сергей Шамба
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Сергей Шамба: для стабильности в обществе необходимо соблюдать нацбаланс

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Об инициативе политической партии "Единая Абхазия" восстановить практику формирования Парламента республики с учетом квот для национальных групп страны на радио Sputnik Абхазия рассказал депутат Парламента, лидер "Единой Абхазии" Сергей Шамба.

"В настоящий момент в Парламенте Абхазии нет никаких квот. Был период еще при Владиславе Ардзинба, когда существовал так называемый "джентельменский договор" – соглашение, по которому были определены некоторые округа, в которых могли баллотироваться кандидаты от армянской общины и кандидаты от русской общины. Этот договор некоторое время соблюдался. Но последнее время он уже не соблюдается, поэтому в нынешнем составе Парламента не представлена большая этническая группа русских", — сказал Сергей Шамба.  

Он также отметил, что необходимо считаться с тем фактом, что Абхазия – многонациональная страна, для стабильности в обществе необходимо соблюдать баланс. 

Полную версию интервью с Сергеем Шамба читайте здесь>>

26 декабря политсовет политической партии "Единая Абхазия" обратился к руководству страны с официальным письмом, в котором партия выразила мнение о необходимости восстановления практики формирования Парламента республики с учетом  квот для некоторых национальных групп Абхазии.  Обращение "Единой Абхазии" направлено в Администрацию президента, в Парламент республики и в ЦИК. 


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