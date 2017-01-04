"В настоящий момент в Парламенте Абхазии нет никаких квот. Был период еще при Владиславе Ардзинба, когда существовал так называемый "джентельменский договор" – соглашение, по которому были определены некоторые округа, в которых могли баллотироваться кандидаты от армянской общины и кандидаты от русской общины. Этот договор некоторое время соблюдался. Но последнее время он уже не соблюдается, поэтому в нынешнем составе Парламента не представлена большая этническая группа русских", — сказал Сергей Шамба.

Он также отметил, что необходимо считаться с тем фактом, что Абхазия – многонациональная страна, для стабильности в обществе необходимо соблюдать баланс.

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26 декабря политсовет политической партии "Единая Абхазия" обратился к руководству страны с официальным письмом, в котором партия выразила мнение о необходимости восстановления практики формирования Парламента республики с учетом квот для некоторых национальных групп Абхазии. Обращение "Единой Абхазии" направлено в Администрацию президента, в Парламент республики и в ЦИК.



