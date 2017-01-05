Психолог о новогоднем настроении: не бойтесь быть эгоистами

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Для того чтобы создать себе новогоднее настроение и быть счастливым в жизни, нельзя бояться быть эгоистом, считает психолог Хатуна Логуа.

"Я бы посоветовала каждому заботиться о себе и уделять больше внимания своим потребностям. В каждом из нас живет маленький ребенок, и состояние праздника, веселья — его ипостаси, поэтому нужно больше обращать внимания на этого маленького ребенка и никогда нельзя бояться быть в меру эгоистом", — сказала Логуа.

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Психолог добавила, опыт ее работы подтверждает, что самопожертвование и обделение себя вниманием делают людей несчастными и приводят к различным заболеваниям.

Чтобы понять, в каком же настроении жители Абхазии проводили старый и встретили новый 2017 год, Хатуна Логуа провела небольшой социологический опрос среди членов семьи, друзей, знакомых и групп, с которыми она работает. Опрос показал, что около 70-80 % респондентов пребывали в состоянии апатии и не ощущали новогоднего настроения.

По мнению психолога, причиной такого настроения стала совокупность различных событий в стране и экономического положения ее жителей, но при всем этом, интерес к празднику у населения Абхазии не пропал.



