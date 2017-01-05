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Хатуна Логуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Психолог о настрое на 2017: не ждите урожая от брошенных на паркет семян

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С каким настроением жители Абхазии вошли в Новый год, и как надолго сохранить атмосферу теплоты, добра и праздника, радио Sputnik Абхазия рассказала психолог Хатуна Логуа.

"Проведя свой личный опрос среди друзей, знакомых, родственников, группы студентов, спрашивая, есть ли у них ощущение праздника, от 80 процентов респондентов получила отрицательный ответ. Большинство ответили, что перед праздниками у них нет ощущения подъема, ожидания чего-то нового", — рассказала Хатуна Логуа. 

По ее словам, связано это с тем, что живем мы все в непростом мире, в непростом регионе. Этот год для Абхазии был очень сложным, то, что происходило, не настраивает на ощущение легкости. Но несмотря ни на что, люди стараются создать атмосферу праздника, подарить частичку тепла, любви и заботы близким. 

Однако не стоит рассчитывать на народное поверье «как Новый год встретишь – так его и проведешь», считает психолог. 

Интервью с Хатуной Логуа читайте здесь>>

"Я за то, что человек живет здесь и сейчас. Не стоит ожидать всхода урожая от выкинутых на паркет семян. Нужно работать самому", — отметила Хатуна.

Для того чтобы надолго сохранить атмосферу праздника, добра и теплоты, психолог советует каждому заботиться о себе, уделять внимание своим потребностям. 

"В каждом из нас живет маленький ребенок. И праздник, радость, веселье – это все его. Поэтому я бы всем советовала побольше внимания обращать на этого маленького ребенка, доставлять ему радость, не забывать, что все мы родом из детства. Опыт моей работы с пациентами показывает, что, если забывать заботиться об этом ребенке, он может отомстить всякими неприятностями в виде болезней, неврозов и прочего", — советует Хатуна Логуа.   


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