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Участники лагеря Юный патриот

"Юный патриот" послушал акафист и присоединился к "Дороге жизни"

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Дети из ЛНР, Сирии и Карелии до 8 января 2017 года участвуют в зимнем международном лагере "Юный патриот" в Абхазии.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Анжелика Бения. Участники второго международного военно-исторического лагеря "Юный патриот" в Абхазии находятся уже шестой день. За это время "юные патриоты" увидели немало достопримечательностей Абхазии.

Четырнадцатилетний Ярослав Петренко из Луганска работал телеведущим юношеской программы "Детские новости" на канале Луганск 24. Сейчас он кадет, но планирует вернуться в первую профессию. Зимой Абхазия красивее, считает он.

"Ни разу не жалел, что приехал и участвую в этом лагере, готов приехать еще раз. Бывал уже в Абхазии и понял, что природа тут особенно красива в это время года. И много мандаринов, как же без этого", – поделился Петренко.

Инала Торчуа из Абхазии представили как "старичка" лагеря, потому что участвует в лагере не первый раз. Торчуа признался, что после первого лагеря он несколько раз писал положительные отзывы на абхазском языке в местные СМИ.

"Мы увидели много красивых мест. Новый Афон, этот город мне понравился больше всего.  Раньше не было возможности увидеть его нормально. В лагере у меня много друзей появилось из других стран. Вместе играем в баскетбол и футбол. Нам помогают курсанты, они следят за нами  и дают нам советы", – рассказал Торчуа.

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По словам Григория Скворцова, директора международного военно-исторического лагеря "Юный патриот", в программе лагеря было посещение музея Боевой Славы и Парка Славы. Участники лагеря побывали на рождественском акафисте в Драндском соборе.

"Так как участники лагеря – дети из разных стран, они должны знать историю, в частности, военную, историю страны, в которую они приехали, ее культуру, лагерь ведь военно-исторический. Дети открывают для себя Абхазию, даже дети из семей репатриантов. Результат можно видеть даже на вечерних дискотеках: луганские дети образуют круг, внутри которого танцуют абхазские дети вместе с луганскими, потому что это лагерь братства и сотрудничества. Здесь все вместе, нет никакого разделения ни по нации, ни по вероисповеданию", – заверил Скворцов.

"Юный патриот" стал почетным гостем автопробега "Дорога жизни", сообщил директор лагеря.

"Если вы посмотрите на карту боев и обстрелов Луганской области, вы увидите, откуда они приехали. Эти дети постоянно находятся под угрозой обстрелов, нападений, эвакуации. Их ведь многих собирали из-под обстрелов. Мы стараемся, чтобы они об этом забыли хотя бы на короткое время", – добавил Скворцов.

Второй международный военно-исторический лагерь "Юный патриот" завершит свою работу в Абхазии 8 января. По словам директора лагеря, впереди еще насыщенная программа для детей с посещениями достопримечательностей Абхазии и интерактивными играми. 


Теги:
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