О том, как начался профессиональный путь театрального режиссера Михаила Мархолиа, о его вкладе в абхазский кинематограф, корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказала Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.

Sputnik, Рада Ажиба

"Артисты ищут талантливого режиссера. Режиссеры — талантливых артистов. Я редко ошибался в подборе актеров для новых постановок в абхазском театре. А каждая моя постановка – это дань памяти духовному отцу моему — режиссеру Георгию Товстоногову", — так говорил Михаил Мархолиа в одном из своих интервью.

Человек нелегкой судьбы

Михаил Мархолиа — человек нелегкой судьбы. 1937 год отнимает отца. Мать умирает вскоре после родов. Михаила Куджба (настоящая фамилия Михаила Мархолиа — ред.) воспитывает семья Мархолиа из села Аацы Гудаутского района. После окончания гудаутской вечерней школы Михаил поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кино.

© Sputnik. Хварцкия Илона, Ажиба РАда Проект "Жизнь и театр" продолжает Народная артистка Абхазии Софа Агумаа

"О судьбе Михаила Мархолиа и ему подобных людей можно рассказывать снова и снова. Жизнь его не баловала, но все же подарила любовь к искусству и познание самого сложного из его видов — театра", — так писал о Михаиле Мархолиа доктор искусствоведения Алексей Аргун.

Мархолиа и абхазский театр

Свой путь профессионального театрального режиссера Михаил Мархолиа начал в 60-е годы с постановки в абхазском театре спектакля Павловой "Совесть". Для своей следующей сценической работы в абхазском театре режиссер выбирает абхазскую пьесу "Махаджир" Самсона Чанба.

Вспоминая первое появление Михаила Мархолиа в абхазском театре после окончания Ленинградского театрального института, Народная артистка Софа Агумаа говорит, что он внезапно ворвался в абхазский театральный мир.

"Михаил Мархолиа был учеником великого режиссера Георгия Товстоногова. Миша, как мы его называли всегда, будто ворвался в театральный мир. Молодой режиссер был энергичным, живым, искрометным, полным творческих идей. В это время и я оканчивала Тбилисский театральный институт. Можно считать, что с Мишей мы в театр пришли одновременно", — вспоминает Софа Агумаа.

Совместная работа Агумаа и Мархолиа началась с его дипломной работы, которую он ставил в Абхазском драматическом театре.

Режиссер, как пророк

Михаил Мархолиа тщательно подходил к подбору репертуара. Он опирался на отечественную национальную драматургию и литературу. "Правильно говорят, истинный художник опережает время, он всегда пророк. Таким был и Миша", считает Софа Агумаа.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рада Ажиба Проект "Жизнь и театр" продолжает заслуженный артист Абхазии Роман Сабуа

Мархолиа умел выбирать пьесы и собирать талантливых актеров.

"Всегда поднимал актуальные темы, знал потребности наших зрителей. Я уверена, его постановки имели такой успех, потому что он чувствовал актеров как никто другой. Я наблюдала, как он выбирал пьесу, распределял роли между нами актерами. Артисты могли сыграть так, как он это видел и хотел, потому что им персонажи были близки", — говорит Агумаа.

"Правительственные" спектакли

Михаил Мархолиа обязательно ставил спектакли по произведениям абхазских авторов с героико-романтической и патриотической направленностью, а также пьесы, наполненные сатирой и юмором.

"В нашем театре одна премьера сменяла другую, актеры и режиссеры работали в напряженном ритме. Честно признаюсь, Миша был строгим режиссером, работать с ним было сложно. Но мы, актеры, его любили за то, что он ставил нашу работу выше своей. Не искал славы. Каждая премьера приносила успех и признание со стороны общества", — вспоминает Агумаа.

По ее словам, театральная труппа выезжала часто на гастроли. И приезд абхазского театра всегда был праздником. Залы наполнялись до отказа.

"Спектакли Мархолиа называли "правительственными", так как были отточены, как бриллиант. На гастролях аудитория отмечала, насколько высока игра актеров, вкус и подход режиссера. Я помню, Валериан Кобахия часто говорил: "Миша, с тобой можно идти в разведку, ты никогда не подведешь". Это значило, что все работы Мархолиа высоко ценили", — говорит Агумаа.

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Одна из лучших постановок Мархолиа, считает актриса, — это спектакль "Приведения" по Ибсену.

"Эта постановка была продумана режиссером и подана в самых тонких психологических нюансах. Наркомания в Абхазии только появлялась. Актерам некоторое время казалось, что тема чужда для нашего общества, и зрители не примут этот спектакль. Но, как оказалось, эта тема была близка многим. Спектакль имел большой успех", - вспоминает она.

Мархолиа в кинематографии

Михаил Мархолиа был одним из первых, кто закладывал "фундамент" Абхазского телевидения. Он был главным режиссером. Мархолиа впервые вышел в эфир с исторической программой. Когда известный кинорежиссер студии "Мосфильм" Генрих Габай снимал в Абхазии картину "Время счастливых находок" по Искандеру, он искал второго режиссера — абхаза, который консультировал бы при работе над фильмом. Так Мархолиа стал его сорежиссером.

"Михаил Мархолиа всегда был там, где возникало что-то новое и интересное, непосредственно связанное с киноискусством. После театра он самостоятельно снимал короткометражные фильмы", — вспоминает Софа Агумаа.

Свой первый самостоятельный короткометражный фильм "Теплоход "Абхазия" он снял еще в 1970 году. Смонтировал и озвучил фильма на киностудии имени Довженко. Вскоре вышла на экран и вторая кинолента Мархолиа "Ветераны".

"Свидетель"

Михаил Мархолиа в 1992 году начал снимать на студии "Абхазфильм" картину "Свидетель". Первый показ состоялся в Киеве.

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"Фильм "Свидетель" — один из первых опытов национального абхазского кино, выполненного в сложнейшем жанре художественно-исторической публицистики, в основу которого положен документальный материал. Первый просмотр ленты состоялся в Киеве на киностудии имени Довженко, затем на киностудии "Мосфильм". Фильм был высоко оценен Комитетом кинематографии России", — рассказала Агумаа.

Кинофильм "Свидетель" был показан по Центральному телевидению России. Его демонстрировали в Испании, Индии и Италии. Михаил Мархолиа после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов снял фильм "Война еще продолжается". Позже на экраны вышли киноленты "Исповедь закадычных подруг", детектив "Не стреляй, Мадина" и "В день Пасхи".

За 38 лет творческой деятельности Мархолия стал автором 41 работы в театре и кино.

Он ушел из жизни 27 марта 2004 года.