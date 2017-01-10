Известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа 10 января исполнилось бы 80 лет.

Михаил Мархолиа окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени А. Островского, ученик выдающегося режиссера XX века, лауреата Ленинской Государственной премии, Народного артиста СССР, профессора Георгия Товстоногова.

С 1966 года Мархолиа ставил спектакли в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Поставил спектакли: "Приведения" Г. Ибсена, "Сейдык" А. Аргуна, "Песня о ранении" А. Аргуна, "Электра" Софокла, "Мамаша Кураж и ее дети" Б. Брехта, "Валентин и Валентина" М. Рощина.

Мархолиа работал главным режиссером на Абхазском телевидении со дня его основания. Снял несколько художественных и документальных кинофильмов. Михаил Мархолиа — кинорежиссер фильмов "Свидетель", "Да спасет нас Бог", сериала "Не стреляй, Мадина".

За 38 лет творческой деятельности Мархолиа стал автором 41 работы в театре и кино.

Он ушел из жизни 27 марта 2004 года.

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