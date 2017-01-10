04:03 11 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Театр и кино режиссера Мархолиа

Получить короткую ссылку
6520

Новости

Все новости
Все новости
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа на съемочной площадке
  • Режиссер Михаил Мархолиа
  • Режиссер Михаил Мархолиа (слева)
© Фото: из архива семьи Мархолиа
Михаил Мархолиа – известный абхазский режиссер театра, кино и телевидения, заслуженный деятель искусств Абхазии.

Михаил Мархолиа, известный абхазский режиссер театра, кино и телевидения, заслуженный деятель искусств Абхазии, внес большой вклад в абхазскую театральную культуру, за 38 лет творческой деятельности режисссер стал автором 41 работы в театре и кино.

Известному абхазскому режиссеру театра, кино и телевидения, заслуженному деятелю искусств Абхазии Михаилу Мархолиа 10 января исполнилось бы 80 лет.

Михаил Мархолиа окончил Ленинградский институт  театра, музыки и кинематографии имени А. Островского, ученик выдающегося режиссера XX века, лауреата Ленинской Государственной премии, Народного артиста СССР, профессора Георгия Товстоногова.

С 1966 года Мархолиа ставил спектакли в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.  Поставил спектакли: "Приведения" Г. Ибсена, "Сейдык" А. Аргуна, "Песня о ранении" А. Аргуна, "Электра" Софокла, "Мамаша Кураж и ее дети" Б. Брехта, "Валентин и Валентина" М. Рощина.

Мархолиа работал главным режиссером на Абхазском телевидении со дня его основания. Снял несколько художественных и документальных кинофильмов. Михаил Мархолиа — кинорежиссер фильмов "Свидетель", "Да спасет нас Бог", сериала "Не стреляй, Мадина".

За 38 лет творческой деятельности Мархолиа стал автором 41 работы в театре и кино.

Он ушел из жизни 27 марта 2004 года.

Подробнее об этом читайте здесь >>

  • Рождественская служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме
    Последнее обновление: 12:01 07.01.2017
    12:01 07.01.2017

    Дары волхвов и ясли Христа: ночная служба в Сухумском соборе

    В Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в ночь с 6 на 7 января прошло ночное Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.

    290
    10
  • Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
    Последнее обновление: 16:11 06.01.2017
    16:11 06.01.2017

    Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества

    В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

    312
    11
  • Мария Филаретова и арт-стекло.
    Последнее обновление: 11:57 05.01.2017
    11:57 05.01.2017

    Все в печь: часы, рыбу и елку

    Мария Фиаларетова переехала с семьей жить в Абхазию пять лет тому назад. В городе Новый Афон Филаретова в домашних условиях занимается фьюзингом – новой для Абхазии технологией работы со стеклом.

    194
    10
  • Новогодний спектакль Хроники зазеркалья в РУСДРАМе
    Последнее обновление: 20:02 02.01.2017
    20:02 02.01.2017

    Зимняя сказка в РУСДРАМе

    В канун рождества в столичных театрах в самом разгаре сезон новогодних спектаклей, Государственный русский театр драмы для зрителей подготовил уникальную сказку "Хроники Зазеркалья".

    167
    11

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Режиссер Михаил Мархолиа
Театр и кино режиссера Мархолиа
Жители Луганска зажгли сотни свечей на акции памяти жертв конфликта в Донбассе
Жители Луганска зажгли сотни свечей на акции памяти жертв конфликта в Донбассе
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia