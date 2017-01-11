СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Строительство российского военного полигона в Цебельде не планируется. Об этом Sputnik сообщила пресс-служба Министерства обороны Абхазии.

"У нас два полигона. Пользуются этими полигонами Министерство обороны Абхазии и 7-я российская военная база, дислоцирующаяся в Абхазии. Эти полигоны находятся в Гулрыпшском и Очамчырском районах. Ни о каком строительстве новых полигонов речь не идет", — подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны России 10 января опровергли заявление советника главы Грузии Тенгиза Пхаладзе о якобы строительстве полигона РФ в селе Цебельда в Абхазии. Пресс-служба Южного военного округа заявила, что никаких работ там не проводилось и не планируется.