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Учение резервистов на полигоне Цабал.

Минобороны Абхазии: строительство полигона в Цебельде не планируется

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Ранее советник главы Грузии по международным вопросам Тенгиз Пхаладзе заявил о якобы строительстве российского военного полигона в селе Цебельда в Абхазии.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Строительство российского военного полигона в Цебельде не планируется. Об этом Sputnik сообщила пресс-служба Министерства обороны Абхазии.

"У нас два полигона. Пользуются этими полигонами Министерство обороны Абхазии и 7-я российская военная база, дислоцирующаяся в Абхазии. Эти полигоны находятся в Гулрыпшском и Очамчырском районах. Ни о каком строительстве новых полигонов речь не идет", — подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны России 10 января опровергли заявление советника главы Грузии Тенгиза Пхаладзе о якобы строительстве полигона РФ в селе Цебельда в Абхазии. Пресс-служба Южного военного округа заявила, что никаких работ там не проводилось и не планируется.

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