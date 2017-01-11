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"Итабуп" за все хорошее

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Таак, махало, эфхаристо, коб чи, итабуп! Скажете, что за абракадабра? Нет. Так на датском, гавайском, греческом, литовском и абхазском языках звучит слово "спасибо". Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января.

За что абхазы говорят спасибо, как следует благодарить, и когда в абхазском языке возникло слово "иҭабуп", узнавала Амра Амичба.

Sputnik, Амра Амичба.

У абхазов принято благодарить за любую оказанную услугу. При этом, как отмечает этнограф Марина Барцыц, само благое дело должно делаться деликатно, не унижая просителя, оказавшегося в затруднительном положении – иаҳатыр баны (выражая уважение – ред.).

 "В случае если помощь оказывалась по просьбе, то сама просьба должна была быть максимально деликатной. Например, сегодня мы зачастую используем русскую кальку "если можно" (иҟалозар – ред.), а желательно было начинать предложение со слов: "ауадаҩ уаласҵоит аха" (побеспокою тебя, но… – ред.) как бы извиняясь за то, что утруждаешь человека", — сказала Барцыц.  

По словам ученого, в современном обществе, выражая свою благодарность, абхазы, как правило, употребляют упрощенное слово "иҭабуп".

Арда Ашуба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Тогда как раньше, в старину, это было огромное количество вариаций благопожеланий и зачастую с именем Бога, Творца. Нам всем известно традиционное значение, придаваемое абхазским народом силе слова – магии проклятий и благопожеланий, — подчеркнула этнограф. —  Например, "Абзиара исзыҟауҵаз ацкы аҟаҵара Ҳазшаз сахьигӡааит!" (Пусть Творец даст время сделать ответное добро — ред.) "Анцәа исхоумыршҭын" (Боже, не дай мне забыть – ред.) и так до бесконечности. А выражение "Анцәа дузыразхааит" в русском языке можно сравнить со словом "спасибо – Спаси Бог".

Марина Барцыц ведет спецкурс по абхазскому этикету и нормам речевого этикета в Абхазском госуниверситете.

По мнению этнографа, возможно, слово "иҭабуп" — более поздняя форма благодарности, и не имело столь широкого употребления, как сейчас.

"В народе говорят, что это слово тяжелое (иҭабуп – ажәа хьанҭоуп). Человеку, сказавшему "Ҭабуп", выражая свою вам благодарность, нужно было обязательно ответить: "Узхаҭабууазеи?" ("За что благодаришь?" – ред.) — не стоит благодарности или  "Уаӷа дуатабууаит!" (Пусть враг тебя поблагодарит – ред.)", — сказала ученый.

Марина Барцыц считает, что абхазское "иҭабуп" созвучно слову "ҭоуба" (клятва – ред.).

"Слово "Ҭабуп", видимо, было близко к выражению вечной обязанности, признательности, клятве в верности. Таким образом, благодарящий оказывался в позиции зависимости. А это уже создает напряжение между полюсами — благодетелем и облагодетельствованным. И самый лучший выход отражен в абхазо-адыгской формуле: "Сделай добро и брось в воду" ("Абзиа уны аӡы иаҭ").

Зачем нужно учить абхазский язык
© Sputnik. Леон Гуния
Зачем нужно учить абхазский язык

Уточняя происхождение слова "иҭабуп", другой молодой ученый Александр Анкуаб посоветовал обратиться к трудам известного языковеда Амина Шагирова.

"В книге "Заимствованная лексика абхазо-адыгских языков" Шагиров пишет, что адыгское и абхазское слово "спасибо" заимствовано из турецкого языка, с которого слово переводится как "почтение, уважение, поклонение", — считает Александр Анкуаб.

Всемирный день "Спасибо" (International Thank You Day) появился по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Кстати, во многих туристических путеводителях туристам часто указывается, что слово "спасибо", произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых. 

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