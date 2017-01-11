00:05 12 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Сухумчане сказали "cпасибо"

Получить короткую ссылку
6840

Новости

Все новости
Все новости
(1:58 / 12.50Mb / просмотров видео: 48)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января.

Большинство опрошенных горожан в этот день говорили спасибо родителям за подаренную жизнь, друзьям за верную многолетнюю дружбу.

Благодарили Бога за прекрасную землю, за природу и теплоту Страны души.

Молодые люди благодарили ветеранов Отечественной войны народа Абхазии за возможность жить в независимой стране. 

В солнечный январский день сухумчане были особенно радушны, ведь окружающее тепло природы располагало и к теплоте душевной. 

В современном обществе, выражая свою благодарность, абхазы, как правило, употребляют упрощенное слово "итабуп". Тогда как раньше, в старину, это было огромное количество вариаций благопожеланий и  зачастую с именем Бога, Творца. А выражение "Анцъа, дузыразхааит" в русском языке можно сравнить со словом "спасибо – спаси Бог".

Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) появился по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Кстати, во многих туристических путеводителях туристам часто указывается, что слово "спасибо", произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
Сухумчане сказали cпасибо
Сухумчане сказали "cпасибо"
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia