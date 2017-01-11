Большинство опрошенных горожан в этот день говорили спасибо родителям за подаренную жизнь, друзьям за верную многолетнюю дружбу.

Благодарили Бога за прекрасную землю, за природу и теплоту Страны души.

Молодые люди благодарили ветеранов Отечественной войны народа Абхазии за возможность жить в независимой стране.

В солнечный январский день сухумчане были особенно радушны, ведь окружающее тепло природы располагало и к теплоте душевной.

В современном обществе, выражая свою благодарность, абхазы, как правило, употребляют упрощенное слово "итабуп". Тогда как раньше, в старину, это было огромное количество вариаций благопожеланий и зачастую с именем Бога, Творца. А выражение "Анцъа, дузыразхааит" в русском языке можно сравнить со словом "спасибо – спаси Бог".

Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) появился по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Кстати, во многих туристических путеводителях туристам часто указывается, что слово "спасибо", произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

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