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Вид стены с которых исчезли древние фрагменты

Бюрократия и артефакты: страсти вокруг храмовой стены в Абхазии

© Фото: Наталья Милованова
В Абхазии
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В октябре 2016 года руководство Новоафонского заповедника "Анакопия" разобрало стену, состоящую из артефактов разрушенных храмов, и перенесло ее части в музей.

Факт разбора стены в Анакопийской крепости стал известен только сейчас и вызвал дебаты в обществе, председатель археологической комиссии Академии Наук Абхазии Олег Бгажба рассказал корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову, с чем это было связано.

Стена находилась на вершине Иверской горы рядом с Анакопийской крепостью. Археологи собрали ее из плит, украшавших фасады разрушенных ныне церквей, и установили возле алтаря греческого храма VII века. Более ста лет стена пользовалась популярностью у туристов. На днях в соцестях появились сообщения, что в октябре дирекция заповедника разобрала стену и перенесла артефакты, из которых она состояла, в музей. В обществе началась полемика.

Полную версию радиоинтервью с Олегом Бгажба слушайте здесь>>

Директор Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун сказал, что это вынужденная мера из-за черных археологов и участившихся актов вандализма. По словам Аргун, разбор стены и перенос ее в музей был согласован с Академией Наук Абхазии. В ответ замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия заявил по телевидению, что такие работы должны согласовываться с Министерством культуры.

"Директор заповедника действительно обращался к нам, — рассказал председатель археологической комиссии Академии Наук Абхазии Олег Бгажба. – Мы сказали, что не против, хотя это не совсем в нашей компетенции. В департамент защиты историко-культурного наследия при Министерстве культуры было отправлено письмо. Батал Кобахия должен был его получить".

По словам Бгажба, в Новом Афоне хороший музей Абхазского царства, где артефакты, из которых была собрана стена, будут в большей сохранности. О том, что стена разрушается на открытой местности, писали археологи еще в начале ХХ века. 

  • Архивное фото древней стены с сохранившимися фрагментами
    Архивное фото древней стены с сохранившимися фрагментами
    © Фото: предоставлено Натальей Миловановой
  • Обломки стены-основы, на которой крепились древние рельефы
    Обломки стены-основы, на которой крепились древние рельефы
    © Фото: Наталья Милованова
  • Часть стены анакопийской крепости на Иверской горе в Новом Афоне
    Часть стены анакопийской крепости на Иверской горе в Новом Афоне
    © Фото: Наталья Милованова
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© Фото: предоставлено Натальей Миловановой
Архивное фото древней стены с сохранившимися фрагментами

Олег Бгажба рассказал, что существующие бюрократические сложности между различными ведомствами не идут на пользу защите памятников.

"В советское время  даже туалет нельзя было поставить без согласования с археологами, — сказал Олег Бгажба.  –  А сейчас мы пишем письма в Минкультуры, а гостиницы продолжают строить без разрешения".

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия заявил, что собирается провести пресс-конференцию по этому вопросу. Директор Новоафонского историко-культурного заповедника "Анакопия" Алхас Аргун отказал Sputnik в комментарии по телефону.


Теги:
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