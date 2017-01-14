Атепина: на вандалов заводят дела в УВД столицы

О работе столичной администрации совместно с правоохранительными органами, направленной против хулиганства и вандализма, рассказала радио Sputnik Абхазия заместитель начальника Коммунального управления Сухума Елена Атепина.

— Действительно ли в последнее время участились хулиганские выпады по отношению к городу, когда различные объекты уничтожаются, портятся. Что говорит статистика?

— Статистика говорит о том, что такие хулиганские действия вандалов были всегда. Я работаю уже больше двух лет. И мы ведем такую пропаганду и работу совместно с УВД. Все, наверное, помнят, когда на пожертвования горожан Торгово-промышленная палата у площади Свободы сделала две плиточные дорожки, подсветки, чтобы было удобно нашим горожанам, чтобы можно было пройти на каблуках и с колясками. Там были украдены светильники. Но здесь хотелось бы поблагодарить бдительных горожан, которые заметили, сделали звонок и по горячим следам быстро их нашли, обнаружили и вернули на место. Акции вандализма там продолжаются постоянно. Может быть, это та же группа лиц.

© Sputnik. Бадрак Авидзба В парке Свободы разбили освещение, созданное на пожертвования горожан

— А часто ли в администрацию поступают от горожан реальные звонки, или больше пишут в социальных сетях?

— Честно говоря, я тоже просматриваю Фейсбук. Критиковать мы очень любим. Это хорошо, конечно, что неравнодушные люди обращают внимание на недостатки. Хотелось бы, чтобы были звонки и от очевидцев, которые видят, это помогло бы как-то пресечь. Наверное, воспитанием должны заниматься мы все, относиться к городскому имуществу нужно как к своему. Ведь бюджет на содержание города такой скудный. В Фейсбуке часто столицу сравнивают с Сочи и другими городами, на благоустройство которых затрачены огромные деньги, и там горожане как-то ценят это. Им приятно быть в чистом, красивом, ухоженном городе. Мы своими усилиями стараемся привести город немного в порядок, хотелось бы, чтобы и отношение горожан было соответствующим.

Радиоинтревью с Еленой Атепиной слушайте здесь >>

— В поле зрения общественности попали испорченные скамейки у "Пингвина", разбитые плафоны и разбитые лавочки перед зданием Парламента, конструкции которых кто-то варварски погнул. И даже уничтожили скамейку у памятника поэтессе Саиде Делба, при этом частично пострадал и сам памятник. Об этих фактах известно администрации столицы?

— Да, конечно, эти факты известны. Мы направили письмо в УВД, чтобы узнать, были ли камеры наблюдения поблизости от этих мест, чтобы можно было посмотреть и установить правонарушителей. Также недавно был сожжен общественный туалет. Мы затратили большие средства, чтобы его восстановить, потому что он необходим.

© Sputnik / Илона Хварцкия Елена Атепина: Сухум стал чище

— У города есть средства на постоянное восстановление объектов, подвергшихся вандализму?

— Для нужд города необходимы большие средства. К сожалению, бюджет города настолько минимален, что его можно направить только на текущие работы. Запланировать и на благоустройство, и на восстановление очень сложно. Конечно, содержать город надо, это и парки, и объекты искусства, но средств, к сожалению, нет. Поэтому очень обидно, когда затрачиваются средства, чтобы сделать лучше и краше, а потом такое вот отношение.

— Есть ли какие-то рычаги воздействия на людей, поступки которых трудно поддаются объяснению?

— В любом городе существуют правила санитарного содержания города. Это нормативный документ для города, у нас тоже есть такой, он 1995 года. В настоящее время по поручению главы города мы разрабатываем изменения. Доработаем, в ближайшее время Городское Собрание их утвердит. В этих правилах прописано все — где размещать, как должны содержать, чья должна быть зона ответственности. Хотелось бы, чтобы эти правила работали, а не просто как бумажка легла на стол. Порой граждане не понимают, что живут в городе. Не понимают, что некоторые вещи просто делать нельзя: копают без всякого разрешения, ломают асфальт.

— Что нового будет прописано в этих правилах?

— Посмотрев правила города Сочи, мы поняли, что у нас нет международной зоны. Приезжают к нам много зарубежных гостей, исторические места должны содержаться в надлежащем порядке, а также такие объекты, как Ботанический сад, обезьяний питомник. Вы все видите, в каком состоянии прилегающая территория, поэтому должна быть зона ответственности конкретных чиновников за такие места.

© Sputnik / Томас Тхайцук Атепина: кронирование лавра в Сухуме уже дало положительный эффект

— Какое наказание предусмотрено за вандализм?

— Штрафные санкции в отношении нарушителей установлены республиканским КоАП. Думаю, что мы все-таки будем обращаться с предложением об увеличении штрафных санкций, хотя мы понимаем, что размер минимальной зарплаты у нас низкий. Надо делать объезды со СМИ, больше говорить о проблеме, показывать нарушителей, может быть.

— Кто-нибудь из хулиганов был наказан?

— Двое нарушителей, которые срезали плафоны в парке Свободы, были наказаны. На них было заведено уголовное дело. Мы писали письма в УВД по поводу выброса строительного мусора в городе, и я думаю, что мы будем продолжать такую работу. Мы фотографируем и вместе с фотоматериалом отправляем в УВД. И ко мне приходят рапорты о проделанной работе. Воздействие какое-то все-таки есть на людей. Никто не хочет, чтобы на него заводили рапорт. Очень много работы, хоть дружинников привлекай, как было в советское время.

— Какие наиболее трудные места, где больше всего нарушений происходит. Какие это нарушения?

— Для меня большое значение имеют наши парковые зоны, зеленые насаждения – это, наверное, все, что есть у нас на сегодняшний день, мы можем гордиться этой природой. Обидно, когда происходит порча зеленого насаждения. Я даже вижу, молодые мамочки ребенку никогда не сделают замечания. Мы попытались посадить цветы у нашей визитной карточки, у грифонов, и хочется, чтобы они были ухожены. Но кто-то вытаптывает, выкапывает. Когда делаешь замечание, говорят, "что вам жалко один цветочек?" Если каждый возьмет по цветочку, получается голая земля.

© Sputnik / Томас Тхайцук На набережной Диоскуров демонтировали торговые палатки

Раньше люди даже сами сажали цветы. Благоустраивали территорию, которая прилегает к какому-то заведению, учреждению. Хотелось бы поблагодарить, например, на проспекте Мира очень много торговых точек, хозяева которых посадили цветы, благоустраивают, следят. Очень приятно, когда бережно относятся и хотят что-то сделать.

— Хорошо, что есть и такие положительные моменты. Понимаю, что этот вопрос больше к психологам, но как вы думает, что движет этими вандалами? Почему они так поступают, может кто-то из них объяснил свое поведение правоохранительным органам? Мне непонятна цель этих действий.

— Возвращаясь к примеру со светильниками, они просто сделали себе светомузыку. Они хотели развлечься. А когда ломают лавочки и поджигают урны, перед друзьями пытаются что ли показать: "какой я крутой". Это не крутой! Очень неприятно, когда наша молодежь сидит, оплевывая семечками территорию вокруг себя. Это тоже не очень приятно, когда проходишь мимо. Хотя у нас неглупая молодежь, когда беседуешь с ними. Но, видимо, когда они все вместе, что-то такое необъяснимое происходит. Наверное, мы должны их больше воспитывать дома, делать замечания.

— Администрация столицы может выступить с инициативой проведения бесед в школах города, с тем, чтобы показать детям, как тяжело приводить город в порядок и как нужно беречь его?

— У нас разные организации, которые проводят такую работу, меня часто приглашают. Мне очень понравился Сухумский Дом Юношества в этом плане. Мы должны продумать, как работать со школьниками и может быть даже в детских садах, чтобы с маленького возраста ребенок начинал понимать, ценить и любить. Я из поколения того, советского детства, которые цветочек в городе не рвали, гордились красотой нашего города. Я помню, у нас на туфлях пыли не было. Все-таки я хочу и стремлюсь работать, чтобы наш город был таким.