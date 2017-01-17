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Вакцинация против вируса гриппа в детской поликлинике

Главврач: большинство детей Гулрыпшского района не привито от гриппа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Вакцинация детского населения от свиного и гонконгского гриппа в Гулрыпшском районе приостановлена, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Гулрыпшского района Гурам Шоуа во вторник 17 января.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Практически все родители Гулрыпшского района отказались привить своих детей от свиного и гонконгского гриппа, заявил главврач Гулрыпшского района Гурам Шоуа.

"90 процентов родителей отказались прививать своих детей от свиного и гонконгского гриппа, из-за чего была приостановлена процедура вакцинации в Гулрыпшском районе. Причины такого решения разные, но мы не можем прививать детей без разрешения их родителей", — отметил Шоуа. 

По словам главврача, пока в районе вспышки гриппа нет, но медики ее ожидают во второй декаде февраля. 

Полную версию радиоинтервью с Гурамом Шоуа слушайте здесь>>

Шоуа добавил, что под наблюдением медиков Гулрыпша находятся боле 3500 детей, а их диспансеризацией, которая проводится круглый год, занимается всего один детский врач. 

"Одного врача, конечно же, недостаточно для такой работы, но пока особых проблем нет, так как все это проводится в плановом порядке", — подчеркнул Гурам Шоуа. 

Главврач добавил, что диспансеризация взрослого населения была отложена из-за новогодних праздников и начнется в феврале 2017 года. 


Теги:
Абхазия

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