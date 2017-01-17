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Шоуа: во второй декаде февраля ожидается вспышка гриппа в Абхазии

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Главврач Гулрыпшского района рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава о диспансеризации и вакцинации от гриппа в Гулрыпшском районе.

Диспансеризация в Гулрыпшском районе идет в штатном режиме, сообщил Гурам Шоуа.

"Ситуация в Гулрыпшском районе спокойная, нет никакой вспышки гриппа, несмотря на то, что многие отказываются от вакцинации", — сказал главврач.

Главврач Шоуа прогнозирует вспышку гриппа во второй декаде февраля.

Интервью с Гурамом Шоуа читайте здесь>>

В процедуру диспансеризации входит осмотр пациентов выездной бригадой врачей, в том числе хирургом, терапевтом и педиатром, которых сопровождают автомобили, оборудованные флюорографией и УЗИ.

В 2016 году диспансеризация завершена в Ткуарчалском, Очамчырском и Галском районах, в остальных районах республики она продолжится в  2017 году.

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Теги:
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