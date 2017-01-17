Спасатель нуждается в спасении

Sputnik, Роберт Джопуа

Руководитель проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба на своей странице в социальной сети сообщил о тяжелой болезни участника проекта, своего друга Фата Смыр и призвал всех принять участие в сборе средств на дорогостоящую операцию. Люди откликнулись — за сутки было собрано более половины необходимой суммы.

Корреспондент Sputnik встретился с друзьями Фата Смыр, которые рассказали о своем друге и его болезни.

Фат Смыр работает более десяти лет инструктором поисково-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Он участвовал почти во всех спасательных операциях МЧС в горах. С первых дней вместе с Тенгизом Тарба Смыр был в экспедициях "Горной Абхазии".

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В рамках проекта с Фатом Смыр познакомился хирург столичной больницы Алхас Джинджолия.

"Учитывая его профессиональную деятельность, которая связана с переноской грузов на большие расстояния, с падениями, травмами — все это привело к тому, что пострадал позвоночник. Позвоночная грыжа — диагноз распространенный. В его случае этот диагноз перешел в довольно приличное поражение позвоночника, сдавливающее спиной мозг, что вызывает сильнейшие боли в обеих ногах и делает его практически инвалидом. Не только в спасательных операциях, он даже в быту едва передвигается. Требуется немедленное операционное лечение", — сказал Джинджолия.

© Фото: Алан Воуба Спасатель Фат Смыр

В прошлом году силами Министерства здравоохранения Смыр был госпитализирован в Краснодарский краевой медицинский центр. Но тогда операцию провести не удалось. Врачи только облегчили боли, но проблема никуда не делась. Само операционное лечение, по словам врача, связано с применением дорогостоящих металлоконструкций, которых в абхазских медучреждениях нет.

"Проведение операции можно организовать здесь или в том же краевом медцентре Краснодара. Вся загвоздка в этой дорогостоящей металлоконструкции — это современные технологии. Это не простая железяка, если говорить по бытовому — это стременная 3Dотпечатанная конструкция с бионическим напылением — вещь серьезная. Она устанавливается в позвоночник на всю жизнь. Представьте, насколько ювелирная работа должна провестись", — объяснил хирург.

Когда будут собраны средства, планируется пригласить специалиста, который сам привезет все необходимое оборудование и сам установит необходимые имплантаты. Такой опыт, отметил Джинджолия, уже был на базе нашей Республиканской больницы.

Друзья и коллеги отзываются о Фате Смыр как о скромном и мужественном человеке, готовом в любую минуту прийти на помощь. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян отметил, что Смыр — один из опытнейших специалистов.

"Очень ценный сотрудник. Один из опытнейших сотрудников, который знает наши горы и, вообще, спасательную технику. Он знает все тропы, топографию знает хорошо. Участвовал в очень трудных операциях, которые проводились в горной местности. Не одна жизнь им была спасена. Когда он участвует в операции, ребята спокойны, потому что он знает, куда идти, как идти, что делать. Добросовестный человек и профессионал своего дела", — сказал Делибалтян.

© Фото: Алан Воуба Фат Смыр и Валерий Раифавич Агрба во время старта экспедиции "Горная Абхазия"

Участница проекта "Горная Абхазия" Наста Агрба давно дружит с Фатом Смыр. Говоря о нем, она сравнила друга с героями произведений Эрнеста Хемингуэя.

"Фат Смыр был одним из первых людей, с которым Тенгиз Тарба начал ходить в экспедиции. Фат стоял у истоков основания "Горной Абхазии". Несколько раз в рамках проекта я ходила в походы с Фатом и просто в дружеские походы. Он мне стал очень дорогим другом. Почему? Потому что Фат — очень редкий человек, как драгоценный камень, на мой взгляд, потому что если общаешься в жизни с Фатом, то очень удивляет его скромность. Из него слова лишнего не вытянешь, в каком-то смысле он даже по доброму наивен. Я знаю, что когда идешь с ним в горы, то понимаешь, что можешь доверить этому человеку свою жизнь. Он благородный, смелый и мужественный человек, герой хемингуэевских книжек. Я мало таких людей знаю", — рассказала Агрба.

С ним, подчеркнула она, как за каменной стеной. При всей его молчаливости, Фат может выдать невероятную фразу, которую запоминали все и которая становилась любимой всеми цитатой.

"Как-то шли по перевалу Чхы и невероятно устали. Когда поднялись на вершину с которой открывался красивый вид, мы сделали привал. Фат, глядя вдаль, тихо проронил: "Ноги плачут от радости". Все долго смеялись и еще долго вспоминали эту фразу", — улыбаясь рассказала Наста.

© Фото: Алан Воуба Во время экспедиции "Горная Абхазия"

Алхас Джинджолия называет Фата Смыр горцем. Он испытывает сильные физические боли и при этом никогда не жалуется на свое здоровье.

"Это человек из абхазской семьи, из деревни. Тихий и спокойный по натуре человек. Не тот человек, который будет жаловаться на весь мир, крича, помогите, спасите. Мы из него клещами вытягиваем информацию. Спрашиваем, чем помочь. Он настоящий горец. Терпит в себе, стиснув зубы", — сказал врач.

По словам хирурга, уже ведутся переговоры с участием нейрохирурга Республиканской больницы Олега Отырба. В течение нескольких дней будет определена дата операции.



