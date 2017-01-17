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Алхас Джинджолия.
© Sputnik. Томас Тхайцук

Хирург: операция позволит Фату Смыр избежать инвалидности

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На призыв помочь спасателю МЧС Абхазии восстановить здоровье откликнулось много неравнодушных людей. У Фата Смыр серьезно поврежден позвоночник, ему необходимо срочно сделать дорогостоящую операцию, рассказал Sputnik Абхазия врач-хирург Алхас Джинджолия.

 "Его профессиональная деятельность связана с переноской грузов на большие расстояния, с падениями и травами. Все это привело позвоночной грыже. В его случае этот диагноз превратился в довольно приличное поражение позвоночника, сдавливающее спинной мозг,  что вызывает сильнейшие боли в обеих ногах и делает его практически инвалидом. Не только в спасательных операциях, он даже в быту может стать инвалидом. В его случае необходимо немедленное операционное лечение", — рассказал хирург Алхас Джинджолия.

Фат Смыр 10 лет проработал в МЧС Абхазии и участвовал во всех горно-спасательных операциях. У него серьезные проблемы с позвоночником, а после очередной операции в горах, состояние здоровья спасателя ухудшилось. 

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Для того, чтобы Фат Смыр встал на ноги, необходима дорогостоящая операция. На призыв руководителя проекта "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба собрать для спасателя денежные средства откликнулись неравнодушные люди. 


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