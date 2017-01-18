Большая стирка

Sputnik, Амра Амичба.

Многие ли из вас перед стиркой обращают внимание на ярлыки на одежде? С таким вопросом обратилась к подругам, к коллегам и встречным прохожим по дороге на работу.

"Как-то не припомню, чтобы изучала этикетку на одежде. Рассматривала ее только при покупке вещи, чтобы уточнить размер", — сказала Илона. А Астанда заметила, что скептически относится ко всем этим биркам, по ее мнению, указанная информация не всегда соответствует реальности, например, о составе ткани.

В итоге оказалось, что мало кто обращает внимание на ярлыки. Между тем игнорировать их не стоит, именно бирка, которая пришита на внутренней стороне изделия, подскажет вам, как правильно постирать вещь. Кроме информации о размере, составе ткани и стране производителе, на ней есть символы по уходу за вещами – при какой температуре воды стирать, гладить, как сушить, можно ли отбеливать, подвергать химчистке и прочее.

Подробно эти символы приведены в Инфографике Sputnik.

Сегодня на все эти действия можно запрограммировать стиральную машину. Изобретателям понадобилось почти 100 лет, чтобы довести ее до совершенства. А последний писк – это стиральная машина с выходом в Интернет: управлять такой можно даже из другого города.

© AFP/ JOE KLAMAR Дарите мужчинам носки - они без них пропадут

Теперь уже редко, кто стирает вручную. Практически в каждом доме есть стиральная машина. Если не отключат воду и электричество, то стирать можно даже ночью, настолько некоторые модели стали беззвучными.

"У меня трое детей. Днем в круговороте дел не успеваю даже загрузить в машину вещи. Приходится стирать ночью или рано утром. Но никому это не причиняет беспокойства: бесшумная стиралка", — заметила Альбина Жиба.

Однако неугомонные изобретатели не ограничились традиционным назначением уже привычного бытового прибора, в Штатах придумали устройство для стирки очков, а два испанских изобретателя — Эдуарда Cerypa и Андрес Диас пытаются заинтересовать потребителя стиральной машиной для животных. Аппарат рассчитан на мытье кошек и собак. По заверениям изобретателей, животные с этой машиной отлично ладят и ведут себя более спокойно, чем в процессе ручного мытья. Но цена "кусается": на американском рынке такая минипрачечная для домашних питомцев стоит около 20 ООО долларов.

Современные моющие средства отлично стирают и ухаживают за тканями. Но старые проверенные "бабушкины рецепты" тоже работают. Например, чтобы сохранить яркий цвет зеленых, красных и синих вещей надо добавить к порошку одну чайную ложку питьевой соды на один литр воды. А блузка, вышитая разноцветными нитками, не полиняет, если замочить ее на 10 минут в солевом растворе, а затем постирать в деликатном режиме при температуре до 30°С.

Кстати, перед стиркой не будет лишним проверить, не линяет ли цветная ткань. Для этого смочите небольшой участок ткани теплой водой и потрите белой тряпочкой. Если на ткани не появились разводы или она не поменяла цвет, то вещь смело можно отправлять в машину.

Высокая температура воды постепенно разрушает ткань, поэтому не очень грязные вещи лучше стирать при низкой температуре. А чтобы во время стирки на вязаных или трикотажных изделиях не вытягивались карманы, зашейте их, а после просушки выньте нитку. Кстати, если при полоскании махровых полотенец и халатов добавить пару ложек соли, то они станут мягче.