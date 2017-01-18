Правда и мифы о стирке

Интересные факты об изобретении стиральной машины. Почти 100 лет понадобилось изобретателям всего мира, чтобы полностью оснастить стиральную машинку. В 1906 году – подключили барабан к электродвигателю, в 1920 подогрели воду в баке, 1930 откачали воду после стирки насосом, 1949 запрограммировали на выполнение отдельных операций, середина 90-х годов – наградили "искусственным интеллектом"(способностью полностью взвешивать, определять программу, количество полосканий). Наши дни – последний писк – стиральная машина с выходом в Интернет: управлять такой можно даже из другого города.

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Современные моющие средства отлично стирают и ухаживают за тканями. Но старые проверенные "бабушкины рецепты" тоже работают. Например, чтобы сохранить яркий цвет зеленых, красных и синих вещей надо добавить к порошку одну чайную ложку питьевой соды на 1 литр воды. А блузка, вышитая разноцветными нитками, не полиняет, если замочить ее на 10 минут в солевом растворе, а затем постирать в деликатном режиме при температуре до 30°С.

Кстати, перед стиркой не будет лишним проверить, не линяет ли цветная ткань. Для этого смочите небольшой участок ткани теплой водой и потрите белой тряпочкой. Если на ткани не появились разводы или она не поменяла цвет, то вещь смело можно отправлять в машину.

Высокая температура воды постепенно разрушает ткань, поэтому не очень грязные вещи лучше стирать при низкой температуре. А чтобы во время стирки на вязаных или трикотажных изделиях не вытягивались карманы, зашейте их, а после просушки выньте нитку. Кстати, если при полоскании махровых полотенец и халатов добавить пару ложек соли, то они станут мягче.

Спутник подготовил подробную Инфографику рекомендаций по уходу за вещами. Сохраните себе и обращайте внимание на советы перед каждой стиркой.



