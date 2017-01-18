16:16 18 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Правда и мифы о стирке

Получить короткую ссылку
4240

Новости

Все новости
Все новости
Как не испортить вещи стиркой
© Sputnik.

Практические советы и "бабушкины рецепты" как не испортить любимые вещи банальной стиркой, интересные факты о стиральной машине, значения символов на бирках и прочая полезная информация в Инфографике Sputnik.

Интересные факты об изобретении стиральной машины. Почти 100 лет понадобилось изобретателям всего мира, чтобы полностью оснастить стиральную машинку. В 1906 году – подключили барабан к электродвигателю, в 1920 подогрели воду в баке, 1930 откачали воду после стирки насосом, 1949 запрограммировали на выполнение отдельных операций, середина 90-х годов – наградили "искусственным интеллектом"(способностью полностью взвешивать, определять программу, количество полосканий). Наши дни – последний писк – стиральная машина с выходом в Интернет: управлять такой можно даже из другого города. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Современные моющие средства отлично стирают и ухаживают за тканями. Но старые проверенные "бабушкины рецепты" тоже работают. Например, чтобы сохранить яркий цвет зеленых, красных и синих вещей надо добавить к порошку одну чайную ложку питьевой соды на 1 литр воды. А блузка, вышитая разноцветными нитками, не полиняет, если замочить ее на 10 минут в солевом растворе, а затем постирать в деликатном режиме при температуре до 30°С.

Кстати, перед  стиркой не будет лишним проверить, не линяет ли цветная ткань. Для этого смочите небольшой участок ткани теплой водой и потрите белой тряпочкой. Если на ткани не появились разводы или она не поменяла цвет, то вещь смело можно отправлять в машину.

Высокая температура воды постепенно разрушает ткань, поэтому не очень грязные вещи лучше стирать при низкой температуре.  А чтобы во время стирки на вязаных или трикотажных изделиях не вытягивались карманы, зашейте их, а после просушки выньте нитку. Кстати, если при полоскании махровых полотенец и халатов добавить пару ложек соли, то они станут мягче.

Спутник подготовил подробную Инфографику рекомендаций по уходу за вещами. Сохраните себе и обращайте внимание на советы перед каждой стиркой.


Теги:
Абхазия

  • Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
    Последнее обновление: 16:18 12.01.2017
    16:18 12.01.2017

    Рица в цифрах и фактах

    Озеро Рица – один из самых популярных туристических объектов Абхазии. Поток туристов к озеру увеличивается каждый год.

    316
  • Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
    Последнее обновление: 19:16 31.12.2016
    19:16 31.12.2016

    Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

    Все значимые события уходящего года в политике, экономике, культуре, науке, правосудии — в инфографике Sputnik Абхазия.

    346
  • Готовим абхазские блюда на Новый год
    Последнее обновление: 17:11 29.12.2016
    17:11 29.12.2016

    Готовим традиционные абхазские блюда на Новый год

    К встрече Нового года жители Абхазии готовятся тщательно, редакция Sputnik Абхазия предлагает в инфографике блюда абхазской кухни, традиционные абхазские рецепты.

    706
  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 17:29 24.12.2016
    17:29 24.12.2016

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    377

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление вареников
Ачахаржэ: вареники по-абхазски
Акция протеста у американского посольства в Москве
Акция протеста у американского посольства в Москве
Как не испортить вещи стиркой
Правда и мифы о стирке

Соцсети

Sputnikabkhazia