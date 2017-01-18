Пенсионеры в Абхазии не получат разовой выплаты РФ, но индексация будет

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей не распространяется на пенсионеров Абхазии, но с февраля 2017 года начнется общая индексация российской пенсии для всех без исключения пенсионеров, заявила корреспонденту Sputnik заместитель министра по труду и соцобеспечению Ольга Когония.

"Единовременная выплата не распространяется на пенсионеров Абхазии с российским гражданством, но на нас распространятся другие выплаты, индексация которых будут действовать с 1 февраля 2017 года. Размеры этих индексаций рассчитывает РФ, и они будут одинаковыми для всех без исключения", — сказала Когония.

По словам замминистра, в каком конкретно размере будут выплаты пока говорить рано, об этом станет известно в начале февраля.

11 ноября 2016 года Госдума РФ приняла закон о единовременной выплате пенсионерам пяти тысяч рублей. Эта сумма станет заменой индексации, которая обычно осуществляется во второй половине года. Перечисления будут производиться разово и в дальнейшем не повлияют на размер начисляемой пенсии.