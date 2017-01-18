Спасти Фата: около 1 млн рублей собрали на лечение спасателя

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Необходимая для лечения спасателя МЧС Фата Смыр сумма собрана, 340 человек откликнулись со всего мира и за три дня собрали около 1 миллиона рублей, сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook руководитель проекта "Горная Абхазия", друг спасателя Тенгиз Тарба.

© Фото: Алан Воуба Спасатель нуждается в спасении

"Прошу всех, кто делал публикации, сообщить о том, что мы завершили сбор средств. Мне продолжают звонить и предлагают помощь. Сейчас вместе с врачом Алхасом Джинджолия мы выбираем место проведения операции. Необходимо купить специальную распорку, стержень и винты, которые будут вживляться в позвоночник в ходе операции. Операция, скорей всего, пройдет в первых числах февраля. Далее последует долгий курс лечения, реабилитации и восстановления" — говорится в сообщении Тенгиза Тарба.

Ранее руководитель проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба на своей странице в социальной сети сообщил о тяжелой болезни участника проекта, своего друга Фата Смыр и призвал всех принять участие в сборе средств на дорогостоящую операцию. Люди сразу начали откликаться — за сутки было собрано более половины необходимой суммы.

В прошлом году силами Министерства здравоохранения Смыр был госпитализирован в Краснодарский краевой медицинский центр. Но тогда операцию провести не удалось. Врачи только облегчили боли, но проблема никуда не делась. Само операционное лечение, по словам врачей, связано с применением дорогостоящих металлоконструкций, которых в абхазских медучреждениях нет.