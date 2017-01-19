Автору "гимна" Победы Леле Тванба исполнилось бы 65 лет

О том, как стихотворение "Аиааира" Лели Тванба стало своеобразным гимном Победы абхазского народа, и кому она посвятила свое восхождение на гору Чегет, корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказали друзья поэтессы Борис Чолария и Гули Кичба.

Sputnik, Рада Ажиба

Поэтесса Леля Тванба родилась 19 января 1952 года в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Окончив сельскую среднюю школу, в 1969 году она поступает на курсы Сухумского бюро экскурсоводов. В 1970 году становится студенткой географического факультета Сухумского государственного педагогического института.

Фотографии из личного архива семьи Лели Тванба смотрите здесь >>

Борис Чолария, директор Государственной Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир был сокурсником Лели Тванба. Он с гордостью вспоминает, что Леля Тванба посвятила ему свое восхождение на гору Чегет в день его рождения.

"Я часто вспоминаю студенческие годы и период практики на Северном Кавказе в городе Черкесске. В день моего рождения, 20 сентября, мы поднимались на вершину горы Чегет. Сначала на канате, а дальше пешком. Единственная девушка, которая сумела одолеть высоту 4011 метров и подняться вершину горы Чегет, была Леля Тванба. А во время ужина, когда мы делились впечатлениями, Леля перед всеми нашими руководителями сказала, что свое восхождение она посвящает Борису Чолария в честь дня его рождения. Знаете, я был счастлив, тогда я понял смысл дружбы", — рассказал Чолария.

По его словам, дружить и учиться с Лелей Тванба было в удовольствие, она была очень преданным другом.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба долгие годы работала вместе с Лелей Тванба в доме-музее Гулиа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Не пулей, а песней

"Работать в дом-музей Гулиа не приходили случайные люди. И так неслучайно туда перевели на работу Лелю Тванба. В эти годы Леля была уже известна общественности своими стихами. Как коллега, она была очень ответственной, серьезной, собранной. Она обладала тонким чувством юмора", — вспоминает Гули Кичба.

Кичба призналась, что вся поэзия Лели Тванба ей очень близка, особенно стихи "Сшьауардынкуа", "Март мза цэыуоит".

"Для меня ценны и дороги те стихи, которые она посвятила моему сыну, Герою Абхазии Арзамету Тарба. Ее стихотворение "Аиааира" в музыкальной обработке Куасты Ченгелия стала своеобразным гимном Победы абхазского народа. Песня "Аиааира" впервые была исполнена 21 октября 1992 года, после гибели ее родного брата Героя Абхазии Забера Тванба. С этой песней шли в бой наши ополченцы", — подчеркнула Кичба.

Публиковаться Леля Тванба начала в институте. Ее стихи печатали "Амцабз", "Алашара", газета "Апсны капш". Первый сборник "Ашамтаз" вышел в 1981 году. В 2001 году вышла третья книга — "Ахакашэа".

Лели Тванба не стало 21 ноября 2006 года.