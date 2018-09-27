Песней по врагу: как создавались военные "хиты" Абхазии

Хроника Отечественной войны народа Абхазии написана многими историками и учеными, но именно военные песни рассказали о героях войны, об эмоциях, о боли утраты и радости Победы. О том, как создавалась "музыкальная история" Победы, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Музыка вместо слез

Сюжет военных песен не придумывался, он рассказывал о реальных фронтовых историях абхазских солдат. Сложно было сочинять слова и музыку под "аккомпанемент" вражеских снарядов, но еще сложнее было передать свои эмоции.

Брат абхазского композитора Виталия Гварамия, Автандил погиб в операции по освобождению Очамчыры. Спасая свой отряд от грузинской засады, себя солдат спасти не смог.

"Машина техпомощи, которой управлял мой брат, заблокировалась изнутри. Он начал ногами выбивать дверь и в итоге вывел оттуда людей. Снаружи шла перестрелка, и он собой закрыл от пуль сослуживцев, отстреливался от грузин, но сам спастись не смог", — рассказал Виталий.

Оплакивать брата Виталий не стал. Вместо слез он посвятил подвигу Автандила песню. Но долго мучился – слова никак не приходили в голову.

"Тогда я обратился к нашему другу Авто Чкадуа. Сказал, что написал музыку, а слов нет. К удивлению, он признался, что сам уже давно написал стихотворение, но не рассказывал мне. Так мы и посвятили брату песню",- добавил композитор.

По словам автора слов песни "Не погасла твоя свеча" Авто Чкадуа, строки пришли к нему сразу после смерти друга.

"Я написал стихотворение уже на второй день после того, как нашего друга похоронили. Он был моим близким другом, и я не придумывал слова, я просто рассказал о нем, о наших отношениях", — вспомнил он.

О подвигах абхазских солдат рассказывал и главный абхазский "фольклорист" Константин Ченгелия. Его песня "Мамзыщха" стала олицетворением подвигов Абхазской армии, но больше всего абхазам запомнилась композиция "Женщина в военной форме". Ее автор посвятил всем девушкам, воевавшим в окопах и в белых халатах.

"Песня "Женщина в военной форме" появилась спонтанно. Во время Великой Отечественной войны я был ребенком, но помнил песни, посвященные любви. Так мне тоже пришла идея создать что-то подобное, и появилась песня про женщин-солдат. Людям она сразу полюбилась, ее приняли на "ура", — вспомнил автор.

Всего Константин Ченгелия и его ансамбль дали 102 концерта на "поле боя". По словам автора, для солдат военные песни были глотком "адреналина". Они не отвлекали, а наоборот, мотивировали.

"Солдаты всегда с распростертыми объятьями встречали нас, помню, даже говорили, что мы прослушали столько красивых песен, теперь и умирать не страшно", — добавил Ченгелия.

Музыкальное "оружие".

Многие солдаты во время войны сменили музыкальный инструмент на оружие. Этому примеру последовал и молодой абхазский исполнитель Анатолий Алтейба. Но когда командир роты открыл в солдате музыкальный дар, то отправил его на новое задание.

"Помню, вначале я отказывался петь. Война идет, мои друзья умирают, защищая Родину, а я с гитарой. Но мне сказали, что песня и будет твоим оружием, ты должен заниматься этим. И я получил задание ездить с этим "оружием" по фронтам, поднимать боевой дух наших солдат", — рассказал певец.

Впервые силу своего таланта певец ощутил в Эшере, когда пел для бойцов Гумистинского фронта. Солдаты окружили молодого певца и внимательно прислушивались к строкам песен.

© Фото : предоставлено Мариной Барцыц "Над Абхазией безоблачное небо": война в объективе Марины Барцыц

"Один из них, по виду самый грозный, сидел у дерева и очень внимательно меня слушал. Казалось, такого человека ничто не сможет тронуть, но уже через несколько строчек я увидел, как слезы полились градом из его глаз. Именно в этот момент я понял, что мое "оружие" действительно обладает большой силой", — признался Алтейба.

По словам певца, сюжет для песен был на каждом шагу – страдания матери у постели раненного сына, боевой дух и вера в победу солдат в окопах, а главное – неиссякаемое чувство юмора, несмотря на военное положение. Именно "шуточные" песни Алтейба до сих пор вспоминают абхазские солдаты.

Через юмор и сатиру в песнях певец пытался не только поднять настроение солдатам, но и показать обратную сторону медали.

"Я пытался выразить недостатки, трусливость людей во время войны через юмор в своих песнях. Кто-то в них видел знакомые лица, и это поднимало им настроение и отвлекало от грустных мыслей", — рассказал певец.

Но были и те, кому юмор певца оказался не по вкусу.

"Были и такие, кому песни не понравились, возможно, они нашли в них себя. Были даже угрозы, говорили, якобы, пусть он остановится, перестанет петь эти песни. И все эти возмущения и слухи остановились только лет через десять", — добавил Алтейба.

"Финальная" песня.

Композитор – такое прозвище присвоили музыканту Артуру Лакрба сослуживцы, ведь где бы они ни находились, у него всегда возникали новые музыкальные идеи.

© Фото : предоставлено Заурбеем Багателия Вооруженные чувством юмора: воспоминания абхазского солдата о войне

Так и ночью 27 сентября после освобождения Сухума Артур не смог уснуть, эмоции победы "крутились" в голове у музыканта. Благо, под рукой оказалась гитара. Так и появилась песня "Абхазия", которая после стала "гимном победы" для молодого поколения.

И здесь музыкальные "критики" не остались в стороне. Слишком много правды в четырех минутах.

"В песне есть фраза "стоишь нагая ты, мать моя". Очень много критики было по этому поводу. Многие предлагали мне спеть "святая" вместо "нагая". Понимаю, сегодня уже можно спеть "святая", но 27 сентября 1993 года тот, кто был в Сухуме, должен понять эти строки. Я передавал в этой песне то, что чувствовал. Я не писал эту песню для массового зрителя и не ждал, что она получит такую огласку", — признался Артур.

Коллега Артура Омар Сангулия написал свой хит "Аиааира" еще в 1992 году, но услышали ее только после окончания войны. Песня о победе стала пророческой.

"Песня "Аиааира" была написана по стихам поэтессы Беллы Барциц. Однажды мы пришли к ней в гости, и она прочитала нам свои произведения. Почему-то именно эти строки сразу запали мне в душу, стих так и назывался "Аиааира". В тот же день я где-то нашел пианино и, на время отложив автомат, написал музыку к стихам. Удивительно, но музыка пришла очень быстро. Я написал ноты на листочке и положил в карман", — сказал Сангулия.

"Аиааира" ждала своего часа. А тем временем рота Омара Сангулия "отстреливалась" от грузинских войск в окопах.

"В окопах мы пели эти песни, помню даже, когда мы сидела в 30 метрах от врага и все равно где-то выкопали гитару и пели песни. Грузины с ума сошли, как это мы тут стреляем, а они песни поют", — вспоминает певец.

Впервые о победе Сангулия спел уже в 1993 году для молодых новобранцев Абхазской армии и признался, что только тогда осознал весь смысл, что был в строках песни — на смену погибшим солдатам придет новое, свободное поколение.