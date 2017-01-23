Абхазские дневники корейских путешественников

Sputnik, Амра Амичба.

После Олимпиады в Сочи мир узнали не только об этом российском курортном городе, но и о соседней Абхазии. Профессор Корейского политехнического университета Шан Сон Дэ услышал о далекой от Южной Кореи "стране абхазов" в репортаже южнокорейского журналиста, освещавшего выступление национальной сборной.

"Абхазия в репортаже была упомянута вскользь и в нескольких кадрах. Но то, что я увидел, меня настолько заинтересовало, что начал искать информацию о стране в интернете. Однако ее было очень мало. Вот и решил приехать сюда и сам все увидеть", — рассказывает Шан Сон Дэ.

Корейцы Шан Сон Дэ и его друзья - необычные туристы. Они не бронируют номера в гостиницах, не ездят по туристическим путевкам, не требует трансфера. У них свой способ знакомства со страной и ее жителями. Преодолев десятичасовой перелет из Сеула в Москву, а потом два часа до Сочи, перейдя границу по реке Псоу, друзья не нанимают такси, а садятся в общественный транспорт.

"Ездим на автобусах и снимаем комнаты в частном секторе. Так мы больше знакомимся с местными жителями, узнаем о культуре и традициях народа, — объяснил Шан. – Соседи нас приглашают на кофе. Угощают национальными блюдами. Мне понравился ваш акуд (фасолевый соус – ред.), очень острый. В корейской кухне тоже есть острые блюда – этим мы похожи. А еще — очень вкусный пирог с сыром.

В каждый свой приезд Шан с друзьями посещают разные города Абхазии. В предыдущие разы жили в Гудауте, Новом Афоне и Сухуме. Теперь знакомятся с Восточной Абхазией: неделю поживут в Очамчыре, потом поедут в Ткуарчал. Два года назад в Гудауте Шон познакомился с местным жителем Давидом Дасания.

"Давид был очень приветлив, показал нам достопримечательности: озеро Рица и Новоафонскую пещеру, посетили монастырь. Озеро Рица очень красивое. Понравилась пещера, в Сеуле нет пещер, и я никогда не спускался туда, масштабы впечатляют", — признался Шан.

В первые два раза корейцы приезжали летом, в этот раз решили увидеть зимнюю Абхазию.

"Природа Абхазии красива в любое время года. А летнее Черное море – самое лучшее, — уверен Шан. - Люди добры к нам. Это теплое отношение чувствуется всегда. Хорошо принимают нас, приглашают в гости. Если на улице спрашиваешь о чем-то, вежливо ответят, объяснят и даже предлагают подвезти до нужного места. Чувствую себя здесь почти как дома". По его словам, он очень сожалеет, что не знал об Абхазии раньше, когда в октябре 2010 года в городах Южной Кореи с гастролями выступал государственный ансамбль "Шаратын".

Ансабмль "Шаратын" на гастролях в Южной Карее © Фото: предоставлено Мадиной Бганба

Ансабмль "Шаратын" на гастролях в Южной Карее © Фото: предоставлено Мадиной Бганба 1 / 2 © Фото: предоставлено Мадиной Бганба Ансабмль "Шаратын" на гастролях в Южной Карее

Шан Сон Дэ — специалист в области роботостроения, занимается дизайном. Понимая, что пока в Абхазии не развита эта сфера, он, тем не менее, выразил готовность поделиться опытом. Замечая разрушенные здания в Сухуме, он отметил, что и Южная Корея в свое время пережила войну.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения Хавбэк корейцев Японии Шота Айба признался, что он не абхаз

"Корея испытала все тяготы войны, и она была полностью разрушена. Но сегодня Южная Корея — это мощная, сильная страна. После войны нам очень помогли: к нам приезжали врачи, преподаватели, инженеры, которые учили нас, строили больницы, школы, церкви. Благодаря помощи наша страна стала развиваться. Я хотел бы поделиться своими знаниями, в надежде, что это в перспективе как-то поспособствует развитию Абхазии, — сказал молодой профессор из Кореи. — Я очень надеюсь, что Абхазия сможет преодолеть последствия войны и станет такой же развитой, как Корея сейчас".

А пока Шан и его друзья дарят сувениры всем знакомым, поют корейские песни, рассказывают о своей стране и учат соседей готовить корейские блюда.

"Ведь так между простыми людьми и происходит взаимный культурный обмен. Абхазия и абхазы дают нам больше любви, чем мы им. Абхазы хорошее к ним отношение возвращают втройне, — выделил, национальную черту характера кореец. - Я не представляю правительство Южной Кореи. Я обычный гражданин страны, простой профессор университета, но я и мои друзья заинтересованы в Абхазии".

По возвращении на родину Шан рассказывает об Абхазии коллегам, родным и знакомым, делится впечатлениями о жителях.

"Абхазия – это очень хорошие люди!" — такие слова произнес кореец Шан Сон Дэ в завершении нашей беседы.