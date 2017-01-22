Спроси Роина: ожидать ли снега в Сухуме

Официальный прогноз погоды регулярно публикуется на Sputnik Абхазия, а вот метеоролог-любитель Роин Агрба, чьи прогнозы тоже имеют обыкновение сбываться, предвещает приближение снега. Скоро ли ждать снега? Секретами прогнозирования Роин Агрба поделился с корреспондентом Sputnik Амрой Амичба.

Снегу быть

Отношение к снегу в Абхазии двоякое. Детвора любит поиграться в снежки в те редкие дни, когда выпадает долгожданный снег, взрослые скрещивают пальцы, чтобы не отключили электричество и воду.

Но в том, что снег на побережье Абхазии создает особую атмосферу, пожалуй, согласятся все. Пальмы и вечнозеленые деревья, главная елка на площади Свободы под слоем пушистого снега, белоснежный снег на Набережной Махаджиров, который быстро тает, эту необычную красоту сочетания моря и снега успел запечатлеть фотокорреспондент Sputnik Абхазия Томас Тхайцук в прошлый год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Снежные баталии на улицах Сухума 17

По прогнозам метеоролога-любителя Роина Агрба возможность пофотографировать моему коллеге по Sputnik выпадет в ближайшее время.

Чуть выше села Акапа Сухумского района, что в 18 километрах к северу от столицы, в местечке Манея, уже лежит снег по колено. Именно оттуда вернулся Роин Агрба накануне.

По его словам, уже ночью в Сухуме можно ожидать мокрый снег, температура ближе к вечеру упадет до 1 градуса.

"Но самое интересное нас ждет впереди, — предупредил "метеоролог". – 26-27 января температура ощутимо понизится. Пока я могу сказать только это. Североатлантический циклон заворачивает к нам. Данные надо же корректировать, но, полагаю, выпадет хороший снег сантиметров 15-20, в зависимости от ветра с юга и мороз до —4 градусов. А вот в Ткуарчале в конце января ожидается понижение температуры до —7, —9, говорю заранее, это подарок для Анжелы (абхазский журналист Анжела Кучуберия, которая не любит снег – ред.) и Аиды Сергеевны (Аида Чачхалия — глава Администрации Ткуарчалского района – ред.).

Фото предоставлено Роином Агрба Роин Агрба

Пользователи социальных сетей, подписанные на страничку Роина Агрба, уже давно проследили эту закономерность: раз Роин, даже в яркий солнечный день, напророчил в ближайшие дни ненастную погоду — жди дождя. Возможно, дело в том, что метеоролог-любитель нашел наиболее достоверный метеосайт? Секрет, как оказалось, в умении анализировать.

"Я, конечно, "не с пальца" это беру. Сам прогноз как бы сборный. Спутниковые снимки просматриваю, собираю информацию из разных источников с разными показателями, чтобы их потом проанализировать. При этом я учитываю много элементов, например, температуру почвы. Если на нас надвигается какой-то циклон или туча, которые имеют низкий градус, необязательно, что у нас выпадет снег. Из-за высокой температуры почвы, которая отдает тепло, возможны осадки только в виде дождя", — поделился азами своего мастерства Роин. — Случайно увлекся. Потом отследил, что мой метод суммирования работает. Раз получается, решил, почему бы дальше не продолжить".

Популярность метеоролога-любителя дошла до того уровня, что, когда кто-то справляет свадьбу или планирует вылететь-прилететь в Сочи, спрашивают совета. По словам Роина, курьезный случай произошел осенью прошлого года.

"Видимо кто-то из моих друзей дал номер телефона. Звонит мне мужчина, по-абхазски поздоровался, потом на русский язык перешли из-за моих проблем со знанием языка. Он мне говорит, сделай мне прогноз, я хочу крышу поменять на доме, ближайшие четыре дня, говорит, будет в Дурипше (село Дурипш Гудаутского района – ред.) дождь или нет. Представьте, какая ответственность, человек снимет крышу, и вдруг я ошибусь, его дом же затопит?! Я просчитал, дал свой прогноз на солнечные ясные дни. В итоге, он потом позвонил и поблагодарил, что удачно заменил крышу", — с улыбкой рассказал метеоролог-любитель.

Снежные горы Абхазии – необитаемый рай для лыжников и сноубордистов

Среди молодежи Абхазии есть те, кто часто ездит в соседний Сочи, чтобы подняться в Красную поляну, где построены современные лыжные трассы, о таких в Абхазии мечтать пока не приходится.

Между тем, по мнению ряда экспертов, горы Абхазии – удобны для развития горнолыжного спорта, и в целом горного туризма. Несмотря на то, что на побережье республики редко выпадает снег, горы Абхазии достаточно заснежены. Уже в ноябре там лежит снег, который не тает до конца мая.

"Зачем ездить в Красную поляну, имея такие возможности перед носом? – задался вопросом Роин Агрба — Например, в двадцати минутах езды от Сухума отличные места для горнолыжного курорта. И добраться туда можно легко на любой машине, дорога асфальтированная, подлатать только в 6-8 местах надо. Две горы Апианда и Джумкузба - рай для лыжников и сноубордистов. С этой идеей ношусь давно. Если "прострелить" канатку до горы, всего 4 километра надо, можем получить очень хорошую горнолыжную трассу и превратить Абхазию в круглогодичный курорт".

По мнению Агрба, возможностей у Сухума больше чем, допустим, если такой же кластер будет в Гагре или на Ауадхаре.

"20 лет поднимаюсь в горы на Ауадхару, кустик не остался, которого я не знаю. Все же это трасса - дорога от Рицы до Ауадхары — очень опасна. Потому что там как минимум два лавиноопасных участка: маленький снежок и падает лавина, крутой склон. Было бы неплохо, если с автобусной стоянки у Рицы провести канатную дорогу около 8 километров к горе Ауадхара. Сократили бы загазованность этих мест. Джипы не будут заезжать. А большинство туристов захотят прокатиться на канатке до Ауадхары и обратно", рассуждает Роин Агрба.

Он заметил, что несколько лет назад к нему обратились предприниматели, которые имеют свои горнолыжные трассы в Домбае, чтобы разузнать о природных возможностях Абхазии.

"Они ориентировались на гору Мамзышха вблизи Гагры. Я их убедил, что если они хотят осуществить такой проект, лучше это сделать в сухумском направлении. Заинтересовались, должны были ближе к осени приехать разведывательную работу провести и сделать облет гор Апианда и Джумкузба на вертолете. Пока на стадии рассмотрения. Этот проект можно осуществить в течение 3-4 лет", — считает Роин Агрба.

Всемирный день снега (англ. World Snow Day) — международный праздник, который отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, начиная с 2012 года.



