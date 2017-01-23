Что написано пером

Бадрак Авидзба, Sputnik

Современный человек все меньше выражает свои мысли и чувства с помощью ручного письма, а в работе практически не использует рукопись, которая вытеснена компьютерами. Рукопись каждого человека уникальна и может рассказать много интересного о нем. Почерк человека формируется с малых лет и несет в себе отпечаток внутреннего мировоззрения человека.

Каким бывает почерк © Фото: pixabay.com Председатель жюри премии Искандера: поступил один сценарий из Абхазии

Почерк у людей бывает очень разным, у кого-то он очень красивый, у кого-то, наоборот, корявый, встречаются люди с каллиграфическим почерком.

"У каждого человека свой почерк. Он начинает формироваться у ребенка в 8-10 лет и окончательно формируется, когда ему 27 лет. Тем не менее в течение жизни он меняется. По почерку можно многое рассказать о человеке. Ученые давно установили связь между почерком человека и его характером", — отметила психолог Анас Кишмария.

Связь письма человека с его характером установить достаточно просто, так как при письме движение руки управляется мозгом, поэтому в нем отражается отпечаток психических процессов, протекающих в мозге, пояснила она.

О чем говорит рукопись

Анас Кишмария рассказала, что для определения характера человека по его рукописи важно направление строки, сдвиги вправо, влево, вверх или вниз, а также особенности написания букв. Наклон влево при письме говорит о критическом складе ума, сильный наклон вправо говорит о самодостаточности и независимости человека, который всегда имеет свою точку зрения на любую проблему.

"К ровному почерку при написании текста склонны спокойные, уравновешенные люди. А крупный почерк показывает, что человек открыт, эмоционален, легко находит общий язык с людьми. Такие люди по натуре лидеры, а если почерк мелкий, то это говорит о том, что человек сдержанный, расчетливый и закрытый", — сказала Кишмария.

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Чаще всего к услугам графологов и психологов обращаются крупные организации, где есть отделы кадров. Это делается потому, что по почерку можно определить не только какие-то индивидуальные особенности человека, но его пристрастия, наклонности, способности, говорит Кишмария.

"Обмануть графолога практически невозможно, потому что, проводя грамотно анализы, они не ошибаются. Если человек умышленно изменял свой почерк, то это ему может только навредить при приеме на работу", - отметила она.

Анас Кишмария читает лекции по психологии в Абхазском государственном университете. Она отмечает, что даже в аудиториях студенты все реже используют традиционное ручное письмо, заменяя его современными гаджетами.



