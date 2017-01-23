Как рассказала Анас Кишмария, почерк у ребенка формируется к 8-10 годам, а основательно он оформляется к 20 годам, но при этом по разным причинам почерк в течение жизни меняется.

"Ученые давно установили связь между почерком человека и его характером. Это учение называется графологией. Индивидуалисты, например, чаще всего пишут буквы с наклоном влево. Сильный наклон вправо говорит о самодостаточности и независимости", — рассказала психолог.

23 января в мире отмечается День почерка (День ручного письма).



