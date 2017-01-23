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Анас Кишмария
© Фото: предоставлено Анас Кишмария

Психолог о почерке: наклон влево индивидуалист, вправо - самодостаточность

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Во Всемирный день почерка психолог Анас Кишмария рассказала Sputnik Абхазия, о чем могут говорить те или иные особенности ручного письма.

Как рассказала Анас Кишмария, почерк у ребенка формируется к 8-10 годам, а основательно он оформляется к 20 годам, но при этом по разным причинам почерк в течение жизни меняется. 

"Ученые давно установили связь между почерком человека и его характером. Это учение называется графологией. Индивидуалисты, например, чаще всего пишут буквы с наклоном влево. Сильный наклон вправо говорит о самодостаточности и независимости", — рассказала психолог.  

23 января в мире отмечается День почерка (День ручного письма).


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