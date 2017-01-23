СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. Участие в крупнейшей выставке нумизматов на североамериканском континенте – один из способов заявить миру об Абхазии, рассказали на радио Sputnik Абхазия участницы абхазской делегации Лиана Агрба и Анаит Нерсесян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба: монеты с родовыми абхазскими тамгами появятся в Абхазии

Во время подготовки к выставке, по словам специалиста по внешним коммуникациям национального банка Абхазии Лиана Аргба, впервые был выпущен систематизированный каталог памятных абхазских монет на трех языках: абхазском, русском, английском.

"Наш стенд вызвал большой интерес у посетителей, — рассказал Агрба. — Мы участвовали в этом выставке впервые, и целью было не только выставить монеты, но рассказать в целом об Абхазии".

Как рассказали члены делегации, многие посетители впервые слышали об Абхазии, искали ее на карте, расспрашивали о республике.

"У нас к последнему дню выставки не осталось ни одного каталога, ни одной брошюры, специально подготовленных для стенда, все разобрали коллекционеры, — рассказала Лиана Агрба. — Есть много способов заявить миру об Абхазии, эта выставка – один из них".

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Важным результатом поездки абхазской делегации, по словам заместителя директора экономико-правого департамента Нацбанка Абхазии Анаит Нерсесян, стало благодарственное письмо куратора выставки господина Кевина Фолли в адрес председателя Банка Абхазии Беслана Барателиа с приглашением принять участие в следующей конференции-выставке.

© Фото: http://nb-ra.org/ Стенд Нацбанка Абхазии на 45-ой нумизуматической конференции-выставке в Нью-Йорке

"Участие Абхазии в нью-йоркской выставке - важный шаг в проводимой банком Абхазии политике по позиционированию памятных монет Абхазии на международном рынке, — сказала Анаит Нерсесян. — Сейчас ведутся переговоры по включению абхазских юбилейных монет в старейший нумизматический каталог – каталог Краузе".

"Международная нумизматическая неделя" прошла в Нью-Йорке со 2 по 10 января. Это крупнейшая в Северной Америке выставка нумизматов с полувековой историей. Ее посещают десятки тысяч человек. Коллекционный материал представляют ведущие дилеры США, Европы и Азии.



