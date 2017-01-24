Агрба: в Абхазии появятся госинспекторы по защите труда

СУХУМ, 24 янв — Sputnik, Владимир Бегунов. Вместе с новым Трудовым Кодексом в Абхазии появятся государственные инспекторы по защите труда, рассказал на радио Sputnik Абхазия начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба.

Как рассказал Джон Агрба, новый Трудовой Кодекс фактически отменил 99% законодательных актов, инструкций и прочих документов, касающихся трудовых взаимоотношений в Абхазии. В течение года будет проработан закон "О государственной службе", который должен быть принят 1 января 2018 года.

"Новый Трудовой Кодекс нужно было принять еще в 1994 году, — сказал Джон Агрба, – потому что тот документ, по которому жила республика, не имел даже формулировок новых видов трудовых отношений, появившихся после распада СССР. Нынешний Кодекс, принятый Парламентом в третьем чтении, полностью отражает современные реалии Абхазии".

Полную версию радиоинтервью с Джоном Агрба слушайте здесь>>

По словам Джона Агрба, документ состоит из шести разделов, сорока четырех глав и трехсот пятидесяти шести статей.

Основные новшества — это прописанные правила о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше прожиточного минимума, ежегодный отпуск равен тридцати календарным дням, право работника на защиту своих персональных данных.

"В старом Кодексе не было даже понятия "работодатель" и "работник", — рассказывает Джон Агрба. – Не было многих видов трудовых отношений, социального партнерства, например. Еще одно новшество – обязательное письменное подписание трудового договора. Раньше достаточно было и устной договоренности. По новому Кодексу работодатель обязан предоставить работнику внеочередной неоплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка или смертью родственника, раньше это было прописано на усмотрение работодателя".

По словам Агрба, постулат о минимальной зарплате, которая должна быть не ниже прожиточного минимума, пока не касается госслужащих, потому что еще не принят закон "О госслужбе".

Как рассказал Джон Агрба, на базе Министерства труда будет создана госкомиссия по охране труда. Инспекторы будут ездить с проверками по различным предприятиям Абхазии вне зависимости от формы собственности предприятий. Сами инспекторы уже прошли теоретическую подготовку в Москве и готовы к работе.