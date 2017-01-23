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Джамбул Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о новом Трудовом Кодексе: МРОТ будет не ниже прожиточного минимума

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О том, как новый Трудовой Кодекс будет регулировать трудовые отношения, рассказал Sputnik Абхазия начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба.

МРОТ будет не ниже прожиточного минимума, сообщил Агрба.

"В 2017 году этот минимум коснется только сотрудников внебюджетных органов, а с 1 января 2018 года, с принятием закона "О государственной службе", эти изменения коснутся и госслужащих", — рассказал Агрба. 

Изменения также коснулись и процедуры предоставления ежегодных трудовых отпусков, если раньше отпуск исчислялся в рабочих либо календарных днях, то с 1 января 2017 года – только в календарных. 

Новый Трудовой Кодекс вступил в силу с 1 января 2017 года.  

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