Агрба о новом Трудовом Кодексе: МРОТ будет не ниже прожиточного минимума

МРОТ будет не ниже прожиточного минимума, сообщил Агрба.

"В 2017 году этот минимум коснется только сотрудников внебюджетных органов, а с 1 января 2018 года, с принятием закона "О государственной службе", эти изменения коснутся и госслужащих", — рассказал Агрба.

Изменения также коснулись и процедуры предоставления ежегодных трудовых отпусков, если раньше отпуск исчислялся в рабочих либо календарных днях, то с 1 января 2017 года – только в календарных.

Новый Трудовой Кодекс вступил в силу с 1 января 2017 года.