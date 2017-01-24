"Ночная ведьма" из Абхазии

Sputnik, Рада Ажиба.

"Осень 1942 года была для нашего 46-го гвардейского авиационного полка исключительно напряженной. Мы не хотели терять ни минуты. Нас называли "ночными ведьмами". Как бы ни складывались метеорологические условия, наши самолеты вылетали на боевое задание. Каждая из нас стремилась иметь как можно больше боевых вылетов. Помню, под вечер ко мне подошла командир женской эскадрильи Полина Макогон: "Готовься, Мери, летим вместе". Говоря откровенно, я страшно заволновалась. Интересно, как оценит командир эскадрильи мой полет, – подумала я и включила мотор…", — так вспоминала годы Великой Отечественной войны Мери Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Личные вещи Мери Авидзба

24 января 1917 года в семье Хафиза Авидзба родились две девочки, Хаджера и Мери. Хаджера стала первой профессиональной абхазской пианисткой, а Мери — первой абхазской летчицей.

Мери Авидзба окончила Сухумский аэроклуб, Батайскую летную школу. В 1939 году стала курсантом Военно-медицинской академии в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны подала заявление о зачислении добровольцем в Красную Армию.

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Личные фотографии, награды, письма с фронта, боевое оружие и военная форма Мери Авидзба находятся в Абхазском государственном музее. Экспозицию подготовили сотрудники отдела современной истории. Старший научный сотрудник музея Рита Тарба помнит, как эти предметы принесла в музей лично Мери Авидзба.

"Мери Авидзба лично принесла в музей свой боевой комплект: шапочку, очки, карту полетов и письма, которые она писала своему отцу. В те годы я работала экскурсоводом и помню статную женщину, которая часто приходила смотреть на наши экспозиции", — делится воспоминаниями Рита Тарба.

В Великой Отечественной войне участвовали 55 тысяч представителей Абхазии, 17 430 из них не вернулись, 22 – стали Героями Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны советская авиация сыграла большую роль, свой вклад в победу внесли 45 известных летчиков из Абхазии.

"Мери Авидзба принимала участие в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии. За время военных действий Мери Авидзба совершила 477 боевых вылетов, на головы фашистам сбросила 63 тысячи килограммов смертоносного груза, 954 раза пересекла линию фронта", — перечисляет заслуги легендарной летчицы служительница музея.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полевая почта

По ее словам, Мери Авидзба в 1944 году, спасая самолет (экипаж Рукавицыной-Авидзба – ред.), совершила жесткую посадку.

"В результате жесткой посадки Мери повредила позвоночник, она семь лет была парализована. Однако после удачной операции вновь встала на ноги", — отметила она.

Находясь на пенсии, говорит Тарба, Мери Авидзба вела активную общественную работу.

"Мери Авидзба была избрана депутатом Верховного Совета Абхазии. Долгие годы была председателем родительского комитета в сухумской школе. Я помню ее встречи со школьниками, ее рассказы о войне. Нужно сказать, что она вела большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, по пропаганде героических традиций советской авиации", — подчеркнула Рита Тарба.

Мери Авидзба награждена орденами "Отечественной войны" I и II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией".

Мери Авидзба ушла из жизни в 1986 году.



