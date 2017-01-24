Личные вещи первой абхазской летчицы показали в госмузее

Первая летчица-абхазка Мери Авидзба в декабре 1942 назначена штурманом 46-го бомбардировочного ночного авиаполка 4-й воздушной армии, в рядах которого сражалась на Северном Кавказе, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовала в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме немецко-фашистских войск в Германии. Штурману Мери Авидзба, совместно со своим боевым звеном, приходилось делать за ночь несколько вылетов. За их ночные вылеты фашисты прозвали 46-й гвардейский бомбардировочный женский полк "Ночными ведьмами".

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За отвагу, проявленную при защите Родины, была награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

После окончания войны вела общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Была избрана депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.



