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Личные вещи первой абхазской летчицы показали в госмузее

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(1:36 / 10.26Mb / просмотров видео: 8)
SputnikТомас Тхайцук, Рада Ажиба
© Sputnik. Томас Тхайцук, Рада Ажиба

Штурман 46-го гвардейского легкобомбардировочного ночного авиационного полка четвертой воздушной армии второго Белорусского фронта, гвардии лейтенант в отставке Мери Авидзба родилась 24 января 1917 года.

Первая летчица-абхазка Мери Авидзба в декабре 1942 назначена штурманом 46-го бомбардировочного ночного авиаполка 4-й воздушной армии, в рядах которого сражалась на Северном Кавказе, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Участвовала в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме немецко-фашистских войск в Германии. Штурману Мери Авидзба, совместно со своим боевым звеном, приходилось делать за ночь несколько вылетов. За их ночные вылеты фашисты прозвали 46-й гвардейский бомбардировочный женский полк "Ночными ведьмами". 

Подробнее об этом читайте здесь>>

За отвагу, проявленную при защите Родины, была награждена орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

После окончания войны вела общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Была избрана депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.


Теги:
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