Юристы о Договоре с РФ по передаче осужденных: остаются вопросы

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Договор с Россией о передаче осужденных был очень нужен Абхазии, но, конечно, есть некоторые вопросы, сказал в радиоинтервью Sputnik бывший министр внутренних дел республики Рауль Лолуа.

"Единственное, конечно, есть некоторые вопросы, потому что наше и российское законодательство немного отличаются, и, конечно же, сама форма отбывания наказания тоже разная. Если у России есть все режимы отбывания наказания, то в Абхазии таких режимов нет, то есть мы не можем предоставить гражданам отбывание наказания в таком режиме, который определил суд. Потому как у нас нет тюрьмы, у нас есть СИЗО, и форма исчисления срока там совершенно иная", — сказал он.

Договор дает возможность вернуть осужденных граждан Абхазии в республику, если у них есть такое желание, отметил Лолуа.

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"В бытность мою министром внутренних дел договор был в активной фазе проработки. Я, как министр внутренних дел, принимал в ней участие. У нас два государства, Россия и Абхазия, граждане России, совершившие преступление на территории Абхазии и осужденные нашим судом, отбывают наказание у нас. Граждане Абхазии, в том числе и с двойным гражданством, совершившие преступление в России, отбывают наказание там", — добавил он.

© Sputnik. Сергей Кузнецов Договор РФ и Абхазии о передаче осужденных ратифицировали в Госдуме

Адвокат Кристина Лазба отметила, что как практикующего юриста ее волнует проблема отбытия наказания осужденных.

"У нас нет отдельно колонии-поселения, также нет колонии для отбытия наказания несовершеннолетних. Все это очень пагубно влияет на тех людей, которые впервые осуждены. Сегодня у нас несовершеннолетний, впервые совершивший кражу, и убийца одновременно могут сидеть в одной камере, здесь идет прямое нарушение прав человека. Для того чтобы нам создать отдельные режимы отбывания наказания, нужны большие инвестиции", — говорит Лазба.

Договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан.

Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Отмечается, что договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

Согласно статье 3 договора, в передаче может быть отказано, если это нанесет ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам любой из сторон. В передаче отказывается также в случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения этих обязательств.